Haberler Haberler AREFE GÜNÜ TERAVİH KILINIR MI? | Ramazan Bayramı arifesinde teravih namazı kılınacak mı? - 20 Nisan teravih var mı DİYANET?

AREFE GÜNÜ TERAVİH KILINIR MI? | Ramazan Bayramı arifesinde teravih namazı kılınacak mı? - 20 Nisan teravih var mı DİYANET?

Ramazan ayında, sahura kalkılan akşam başlanan ve ay boyunca kılınan teravih namazı hakkında, arefenin gelişiyle birlikte araştırmalar başladı. Cemaatle kılınması farz olmayan ancak bu şekilde kılmanın gelenek haline geldiği teravih namazı hakkında arama motorlarında 'Arefe günü teravih kılınır mı? Ramazan Bayramı arifesinde teravih namazı kılınacak mı? - 20 Nisan teravih var mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:00
AREFE GÜNÜ TERAVİH KILINIR MI? | Ramazan Bayramı arifesinde teravih namazı kılınacak mı? - 20 Nisan teravih var mı DİYANET?

AREFE GÜNÜ TERAVİH KILINIR MI? | 2023 yılında 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılarak başlanan Ramazan ayı sona eriyor. Son oruç günü olan arefede bayram telaşı tüm Müslümanları sarmışken arefe gününde teravih namazı kılınıp kılınmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk teravih namazının 22 Mart akşamı kılınmasının ardından teravihin arefe günü kılınıp kılınamayacağını merak edenler araştırmalara başladı. İşte merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİNDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

On bir ayın sultanı Ramazan, son oruç günü olan 20 Nisan Perşembe tarihinde sona eriyor. Ramazan bayramı arefesi de denilen bayramdan bir önceki günde, teravih namazı kılınıp kınılmayacağı ise en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazının sonuncusu, 19 Nisan Çarşamba günü, yani Ramazan'ın 28. gecesi eda edildi. Arefe günü ise teravih namazı kılınmayacak.

TERAVİH NAMAZI EVDE, CEMAAT OLMADAN KILINIR MI?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, "Ne güzel bir âdet oldu" diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle "Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın." (Müttakî, Kenzü'l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

TERAVİH FARZ MIDIR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazı Müslümanlara farz kılınmamıştır.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

TERAVİH NAMAZINI CAMİDE, CEMAATLE KILMAK FARZ MIDIR?

Teravih namazı kılmak farz olmadığından bu nafile namazını camide, cemaatle kılmak da farz değildir. .Erkeklerin yanı sıra kadınlar da teravih namazlarını camilerde, cemaatle birlikte kılabilmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: "Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır." (Ebû Dâvud, Salât, 53; Hâkim, el-Müstedrek, I, 327)

Hz. Peygamberin, kadınların mescide gitmelerine izin verdiği, hatta Ramazan ve Kurban bayramları gibi toplumun beraberce kutladığı sevinçli günlerde onların da bayram sevincini yaşamaları için Bayram namazına gelmelerini teşvik ettiği bilinmektedir (Buhârî, Îdeyn 15, 21; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bununla birlikte Allah Resulü (s.a.s.) camiye gelecek kadınlara birtakım tavsiyelerde bulunmuş; dikkat çekecek şekilde giyinmelerini (Müslim, Libas, 125) ve koku sürünmelerini yasaklamıştır (Müslim, Salât, 141-142).

Buna göre kadınların namazlarını evlerinde kılmaları daha faziletli ise de farz namazları ve teravih namazını gerekli hassasiyeti göstermeleri kaydıyla camide cemaatle kılmalarında da bir sakınca yoktur. (Zeylaî, Tebyîn, I, 139, 168; İbn Nüceym, el-Bahr, I, 380).

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