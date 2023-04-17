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İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI - Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura sorgulama ekran TIKLAYIN

TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim için yapılan kura çekilişleri İstanbul'un Avrupa Yakası için tamamlandı. Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde yapılacak 28 bin 340 konut için TOKİ'ye başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını araştırıyor. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura sorgulama ekranı ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 13:50
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI - Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura sorgulama ekran TIKLAYIN

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ kura çekilişi tamamlandı. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de yapılacak 28 bin 340 konut için yapılan kura çekilişleri, planlanan tarihi olan 19 Nisan 2023'ten iki gün önce, 17 Nisan Pazartesi günü tamamlandı. Çekilişlerin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda ev sahibi olmak için başvuruda bulunan vatandaşlar, arama motorlarında Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura sorgulama ekranı sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

  • İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)
  • Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)
  • Çatalca:540 KONUT (30 MART)
  • Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR VE ESENLER KURA SORGULAMA EKRANI TIKLAYIN

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SÜRECİ

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
• Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.
• Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.



Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

• Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları
• Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
• Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası
• Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemleri 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Bbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

👉Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

👉Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

👉Kura çekimi beklenecek.

👉Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ AVRUPA YAKASI KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olurken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde peşinat fiyatları henüz bilinmiyor.

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)
3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

2+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)
3+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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