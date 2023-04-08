KARS SARIKAMIŞ TOKİ CANLI | Kars Sarıkamış TOKİ kura çekilişi 8 Nisan - Kars TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

KARS SARIKAMIŞ TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Kars TOKİ canlı izle 8 Nisan, Kars Sarıkamış TOKİ kura çekilişi 2023 ve Kars TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

KARS SARIKAMIŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SÜRECİ

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

• Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

• Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

• Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.





Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.



• Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları

• Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

• Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

• Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemleri 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Bbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

👉Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

👉Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

👉Kura çekimi beklenecek.

👉Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

KARS TOKİ KURASI CANLI YAYIN ÇEKİLİŞİ İZLE

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olurken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde peşinat fiyatları henüz bilinmiyor.

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)

3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

2+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)

3+1 konut: 240 ay vade (20 yıl)

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

KARS TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN