Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Asgari ücrete ara zam konusunda art arda yapılan açıklamalara son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan koydu. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını duyuran Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2023 Temmuz ara zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte asgari ücrette Temmuz zammı hesaplaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:32 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:38
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | En düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ve dini bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıkarılmasının ardından asgari ücret için de müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'gündemimizde yok' açıklamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya 'asgari ücrete ara zam yapılacak' şeklinde cevap verdi. Peki Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte asgari ücret Temmuz 2023 ara zam hesaplaması...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ara zamda yine tarafların toplanmasıyla alınacak olan kararla birlikte,6 aylık enflasyon düzeyinde olması bekleniyor. Ocak ve şubat ayında toplamda yüzde 10'a yakın enflasyon gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 55 seviyelerinde.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Ekonomistlerin tahminine göre, yıl ortasında yüzde 30lar seviyesinde bekleniyor. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL oldu. 2022 Temmuz ayına göre asgari ücret yüzde 54,66 arttı. 2022 yılında yapılan ara zamda ise, 2022 Ocak ayına göre yüzde yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Temmuz ayı ilk haftasında 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Emekli ve memur zammı belirlenecek. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayı içerisinde toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücret için enflasyon yine en önemli parametre olacak. 6 aylık enflasyona göre 2023 Temmuz ayında asgari ücrete gelecek zam senaryoları şöyle:

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

💵YÜZDE 20 ZAM

Ocak zammının ardından 8 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 10 bin 200TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

💵YÜZDE 30 ZAM

Ocak zammının ardından 8 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 11 bin 50 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

💵YÜZDE 40 ZAM

Ocak zammının ardından 8 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 11 bin 900 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

💵YÜZDE 50 ZAM

Ocak zammının ardından 8 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 12 bin 750 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

💵YÜZDE 60 ZAM

Ocak zammının ardından 8 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 13 bin 600 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

💵YÜZDE 70 ZAM

Ocak zammının ardından 8 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 14 bin 450 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

💵YÜZDE 80 ZAM

Ocak zammının ardından 8 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 15 bin 300 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

ASGARİ ÜCRETE GEÇEN YILLARDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

  • 2021 net asgari ücret: 2.825,90 TL
  • 2022 net asgari ücret: 4.253,40 TL
  • 2022 ara zamlı asgari ücret:5.500,30 TL
  • 2023 net asgari ücret: 8.506,80 TL
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