ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HESAPLAMASI | En düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ve dini bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıkarılmasının ardından asgari ücret için de müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'gündemimizde yok' açıklamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya 'asgari ücrete ara zam yapılacak' şeklinde cevap verdi. Peki Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? - 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte asgari ücret Temmuz 2023 ara zam hesaplaması...