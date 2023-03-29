TOGG OTOMATİK Mİ MANUEL Mİ? | Yerli otomobil TOGG otomatik vites mi? - TOGG Sedan, SUV, City teknik özellikleri

TOGG OTOMATİK Mİ MANUEL Mİ? | Türkiye'nin Otomobil Girişimcileri Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve 2018 yılında duyurulmasının ardından tamamen elektrikli, yerli ve milli arabası TOGG için fiyat listesi duyuruldu. Giriş seviyesi C segment TOGG T10X, 953 bin TL olarak duyurulan TOGG'da ön siparişler de başlarken teknik özellikler merak konusu oldu. Peki TOGG otomatik mi manuel mi? Yerli otomobil TOGG otomatik vites mi? İşte detaylar...

YERLİ OTOMOBİL TOGG OTOMATİK VİTES Mİ, MANUEL Mİ?

TOGG prototipi otomatik olarak üretilmiştir. Bu araçların otomatik üretileceği öngörülüyor. Ama ilerleyen zamanda seri üretim ve diğer aşamalar tamamlandıktan sonra ekonomik araç için üretilebilir. Ama şu anlık böyle bir bilgi bulunmuyor. Çünkü elektrikli otomobillerde manuel şanzıman kullanılırsa şarj mesafesi ve batarya sıkıntıları uzun vadede gösterebilir.

TOGG NE KADAR?

Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak. Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

TOGG KAÇ SAATTE ŞARJ OLUYOR?

Gücünü lityum iyon pillerden alan yerli otomobil TOGG tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuyor. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanıyor. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması öngörülüyor.

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.

TRU.ID,

Kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmak için oluşturulan Tru.ID altyapısı, akıllı cihazınızın kişiselleştirilmiş hizmetlerine erişebileceğiniz ve uygulamaları kaldığınız yerden kullanabileceğiniz ekosistem kimliğinizdir.

TRUMORE AKILLI YAŞAM

Trumore ile entegre çalışan bu akıllı yaşam platformuyla günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Akıllı ev ve şehir sistemleri ile size özel, yapay zeka destekli, gelişmiş bir bağlantı kurabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanınız olan T10X üzerinden, ev ve iş gibi diğer yaşam alanlarınızı yönetebilirsiniz.

TRU.STORE BAĞLANTILI ARAÇ HİZMETLERİ

T10X'in multimedya sisteminde yer alan Tru.Store Uygulama Mağazası ile gün içinde ihtiyacınız olacak uygulamaları akıllı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

TRUMORE DİJİTAL ASİSTAN

Akıllı yaşam ekosistemindeki yol arkadaşınız Trumore Dijital Asistan, size işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunar. Size özel öneriler yapan, yaşam tarzınızı ve hareketlerinizi öğrenen bu yapay zekâ destekli asistan, günlük hayatınızı kolaylaştırmak için çalışır.

TRUMORE GEZ

Trumore Gez uygulaması, gerçek zamanlı navigasyon özelliklerini ve iş ortakları tarafından sağlanan mobilite hizmetlerini birbirine entegre ederek T10X için benzersiz bir deneyim hazırlar.

YÜKSEK HIZLI VERİ KULLANIMI

T10X sahip olduğu teknoloji ile internete bağlıdır. Bu yüksek hızlı veri kullanımı, size nerede olursanız olun sürekli çevrimiçi olma imkânı sunar.

TRUMORE E-CÜZDAN VE DİJİTAL VARLIK CÜZDANI

Trumore uygulamasında yer alan E-Cüzdan ve Dijital Varlık Cüzdanı ile Togg ekosistemindeki tüm finansal işlemleriniz elinizin altındadır. AVAX alt yapısını kullanan bu fonksiyonlar ile şarj ödemelerinizi, rezervasyonlarınızı ve NFT işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

TRUMORE DİJİTAL SANAT GALERİSİ

T10X'inizi bir mobil sanat galerisine dönüştüren bu uygulama ile dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini kolayca bulabilirsiniz. T10X'inizi kişiselleştirme imkanı veren mobil galeri; sizi dijital dünyanın kapılarının ardında, kişiselleştirilmiş ve öncelikli bir yolculuğa çıkarır.

UÇTAN UCA EKRAN

Akıllı cihazın dijital kokpiti; 12.3 inç dijital gösterge paneli, sürücüyü ve ön yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve tüm fonksiyonların kontrolüne yardımcı olan 8 inçlik kumanda ekranından oluşur. Sınıfında örneği olmayan uçtan uca ekran; Otomobil kullanma deneyiminizi, seyahat konforunuzu ve çevrim içi yaşantınızı başka bir boyuta taşırken, ön yolcunun da kullanabileceği eğlenceli içeriklere erişim sağlar.

MERİDİAN PREMİUM SES SİSTEMİ

Yeni nesil Meridian Premium Ses Sisteminin T10X'e özel akustik şeması ve teknolojisi ile yolculuklarınız esnasında üstün bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

TİZ HOPARLÖRLERİ

Yüksek frekanslı bu hoparlörler, insan kulağının algıladığı yüksek sesleri karşılar. BAS HOPARLÖRLERİ Daha düşük ve derin frekanslar için geliştirilmiştir.

ÜÇ BOYUTLU SES

Size daha gerçekçi bir deneyim sunar.

DERİN BAS HOPARLÖRLERİ

Her noktadan eşit hissedilen optimal bas sesleri verir T 10X'in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.

ANA HOPARLÖR

T 10X'in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.

ANAHTARSIZ GİRİŞ

T10X, size anahtarsız giriş imkânı sunar. Anahtarınız cebinizde veya çantanızdayken ön kapı kollarına ya da bagaj kapağında yer alan bagaj açma butonuna dokunarak T10X'inize erişim sağlayabilirsiniz.

ISITMALI ÖN/ARKA KOLTUKLAR

Ön ve arka koltuklardaki ısıtma sistemi, T10X'in içindeki tüm yolculara sıcak ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlar.

ELEKTRİKLİ VE HAFIZALI ÖN KOLTUKLAR

T10X'inizde koltuklarınızı sizin için en konforlu sürüşü sağlaycak şekilde ayarlayabilir ve bu ayarları kaydedebilirsiniz. Böylece birden fazla kullanıcı, tek tuşla kendi koltuk pozisyonunu en hızlı şekilde ayarlayabilir.

KABLOSUZ ŞARJ

T10X'inizin ön konsolunda yer alan kablosuz şarj ünitesi, telefonunuzu kolay ve hızlı bir şekilde şarj eder.

ELEKTRİKLİ OTOMATİK AÇILIR/KAPANIR BAGAJ

Anahtar veya bagaj kapağı üzerindeki tuş yardımıyla T10X'inizin bagajını çok daha rahat bir şekilde açabilir ya da kapatabilirsiniz

KÖR NOKTA ASİSTANI

T10X, arka kısmında bulunan iki radar yardımıyla yandaki şeritlerden gelen araçları tespit eder ve yan aynalarda bulunan ikaz ışıkları ile kullanıcıya bilgi aktarır. Bu anlarda sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse ikaz lambaları yanıp sönerek olası bir çarpışmayı önler.

OTOMATİK PARK ASİSTANI

Park sensörleri yardımıyla çalışan bu sistem, kullanıcı müdahalesi olmaksızın otonom park yapma imkanı verir. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolü tamamıyla T10X tarafından yapılır. Kullanıcı yardımı gereken koşullar ve güncel park durumu cihaz ekranından takip edilebilir. Bu asistan hem park etme hem de park yerinden çıkmak için kullanılabilir.

DUR-KALK FONKSİYONLU AKILLI ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ

Adaptif hız sabitleyici, sürüş hızını öndeki trafiğe göre otomatik olarak ayarlayarak kullanıcılara eşsiz bir sürüş deneyimi sağlar. Sistem, cihazın tamamen durması halinde bile kullanıcıdan alacağı komutla takibin devam etmesini sağlayabilir. Dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, Trafik işareti algılama yardımıyla hız limitlerini de aktif olarak öğrenir.

KAMERALI SÜRÜCÜ DİKKAT ASİSTANI

T10X'te bulunan kızılötesi kamera, kullanıcının göz ve baş hareketlerini inceleyerek analiz eder. Sistem, kullanıcının yola yeterince odaklanamadığını veya yorgun olduğunu tespit ettiğinde görsel ve işitsel uyarı verir.

AKILLI ŞERİT TAKİP SİSTEMİ VE ŞERİTTEN AYRILMA UYARISI

Akıllı şerit takip sistemi, çok fonksiyonlu ön kamera yardımıyla şeritleri algılar, şeritten dışarı doğru bir kayma olduğunda sürücüyü uyarır ve gerektiğinde ufak manevra düzeltmeleri ile T10X'i şeridinde tutar.

TRAFİK İŞARETİ ALGILAMA SİSTEMİ

T10X'in çok fonksiyonlu kamerası yardımıyla okunan trafik levhalarındaki bilgi dijital gösterge panelinde gösterilerek sürücü uyarılır. Asistan sistemler, bu bilgiyi kullanarak T10X'in hızını ayarlar.

ÖN VE ARKA ÇAPRAZ TRAFİK UYARILARI

Ön çapraz trafik uyarısı, sağdan veya soldan gelen trafiği tespit ederek olası bir çarpışmayı önler. Bu sistem özellikle park alanlarından çıkarken ve kavşaklardan dönerken sürücünün göremediği kör noktalarda etkili olur. Sistem öncelikle kullanıcıyı uyararak durumdan haberdar eder ve gerekirse frenleme yaparak cihazı durdurur. Arka çapraz trafik uyarısı da T10X'in geri hareket ettiği senaryolarda devreye girer.

ADAPTİF SÜRÜCÜ ASİSTANI

Adaptif sürücü asistanı, dur-kalk fonksiyonlu adaptif akıllı hız sabitleyici ile akıllı şerit takip sisteminin bir arada çalışmasıyla işlevsel hale gelir. Bu asistan, şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edebilir. Aynı zamanda sürücünün kullanım alışkanlarını öğrenerek kendini adapte eder ve kullanıcıya daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlar.

YOĞUN TRAFİK

Yoğun trafik pilotu, kullanıcının direksiyon dahil tüm kontrolleri T10X'e bırakmasını sağlar. Asistan pilot T10X'in şeritteki konumunu ve takip mesafesini düzenleyerek yoğun trafikte konforlu bir sürüş deneyimletir. Kameralı sürücü dikkat asistanı yardımıyla sürücünün dikkat seviyesi ölçülür, gerektiği halde sistem uyarı verebilir ya da inaktif hale gelebilir. Bu Özellik 15 km/saat hıza kadar kullanılabilir.

ÖN ÇARPIŞMA UYARISI VE ACİL DURUM FRENİ

Bu sistem yardımıyla T10X, sürüş rotasındaki diğer araçları ve yayaları tespit eder. Çarpışma tehlikesi oluşturan herhangi bir durumda sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyararak olası bir çarpışmayı engellemeye yardımcı olur, gerektiği halde fren yapar.