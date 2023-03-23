💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 23 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

23 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Mart 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,04 (Alış) - 19,05 (Satış)
EURO: 20,72 (Alış) - 20,74 (Satış)
STERLİN: 23,34 (Alış) - 23,46 (Satış)
1 DOLAR = 19,05 TL
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👉23 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.211,06
Gram altın satış: 1.211,24
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.004,00
Çeyrek altın satış: 2.020,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.009,00
Yarım altın satış: 4.039,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.993,00
Tam altın satış: 8.048,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.149,00
Cumhuriyet altını satış: 8.272,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.178,00
Ata altın satış: 8.255,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Mart Perşembe günü saat 13.35 itibarıyla alınmıştır.