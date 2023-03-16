16 MART 2023 OKULLAR TATİL Mİ? | Bugün okul tatil mi, hangi illerde tatil? - 16 Mart Perşembe okul var mı?

16 MART 2023 OKULLAR TATİL Mİ? | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il, bu kez de sel felaketiyle mücadele ediyor. Depremzedeler için tahsis edilen çadırkent ve konteynerler sular altında kalırken bölgeden acı haberler de gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da ise 2 kişinin hayatını kaybettiği felakette, sel sularına kapılan 5 kişi için ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sokakların göle döndüğü bölgede eğitime ara verilirken 16 Mart 2023 okullar tatil mi? Bugün okul tatil mi, hangi illerde tatil? 16 Mart Perşembe okul var mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

BUGÜN OKUL TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE TATİL? 16 MART PERŞEMBE OKUL VAR MI?

Yoğun yağış sebebiyle günlük hayat birçok ilde sekteye uğrarken eğitime de ara veriliyor. Şanlıurfa'da 15 Mart'ın ardından 16 Mart'ta da okulların tatil edildiği bildirildi.

Gözler Elazığ Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrilmişken henüz eğitim öğretime dair duyuru paylaşılmadı.

Öte yandan sular altında kalan bir diğer kent olan Diyarbakır'da da Valilik duyuruları yakından takip ediliyor. Sağanak yağışın görüleceği kent genelinde 16 Mart 2023 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkili olacak. Salı gününe dek sürmesi beklenen yağışların yeni haftanın ilk gününün ardından yerini parçalı bulutlara bırakması bekleniyor.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: 16°C

17 Mart Cuma: 16°C

18 Mart Cumartesi: 16°C

19 Mart Pazar: 15°C

20 Mart Pazartesi: 14°C

ADIYAMAN HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: 14°C

17 Mart Cuma: 14°C

18 Mart Cumartesi: 13°C

19 Mart Pazar: 14°C

20 Mart Pazartesi: 14°C

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: 14°C

17 Mart Cuma: 17°C

18 Mart Cumartesi: 15°C

19 Mart Pazar: 13°C

20 Mart Pazartesi: 14°C

ELAZIĞ HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: 13°C

17 Mart Cuma: 16°C

18 Mart Cumartesi: 13°C

19 Mart Pazar: 10°C

20 Mart Pazartesi: 12°C

OSMANİYE HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: 18°C

17 Mart Cuma: 21°C

18 Mart Cumartesi: 19°C

19 Mart Pazar: 18°C

20 Mart Pazartesi: 18°C

HATAY HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: 18°C

17 Mart Cuma: 19°C

18 Mart Cumartesi: 18°C

19 Mart Pazar: 17°C

20 Mart Pazartesi: 18°C

KİLİS HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: 17°C

17 Mart Cuma: 18°C

18 Mart Cumartesi: 17°C

19 Mart Pazar: 16°C

20 Mart Pazartesi: 15°C

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: 15°C

17 Mart Cuma: 18°C

18 Mart Cumartesi: 15°C

19 Mart Pazar: 16°C

20 Mart Pazartesi: 15°C

GAZİANTEP HAVA DURUMU