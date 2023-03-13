İZMİR TOKİ DİKİLİ TİRE SONUÇ | İzmir TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - TOKİ Dikili Tire kazananlar isim listesi

İZMİR DİKİLİ TİRE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri İzmir'de devam ediyor. İzmir'in Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında İzmir TOKİ Dikili Tire sonuç, İzmir TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve İzmir Dikili Tire TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.

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İZMİR TİRE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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