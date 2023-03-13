Haberler Haberler İZMİR TOKİ DİKİLİ TİRE SONUÇ | İzmir TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - TOKİ Dikili Tire kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ DİKİLİ TİRE SONUÇ | İzmir TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - TOKİ Dikili Tire kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ DİKİLİ TİRE SONUÇ | Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri, İzmir'n Dikili ve Tire ilçeleri ile devam ediyor. 13 Mart 2023 Pazartesi günü İzmir'in Dikili, Tire ilçelerinde yapılan çekilişlerin sonuçlarını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 'İzmir Dikili, Tire TOKİ sonuç, İzmir TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve İzmir TOKİ Dikili Tire 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 07:40
İZMİR TOKİ DİKİLİ TİRE SONUÇ | İzmir TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - TOKİ Dikili Tire kazananlar isim listesi

İZMİR DİKİLİ TİRE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri İzmir'de devam ediyor. İzmir'in Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında İzmir TOKİ Dikili Tire sonuç, İzmir TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve İzmir Dikili Tire TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.

İZMİR DİKİLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İZMİR TİRE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İZMİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İZMİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • İZMİR MERKEZ: 3479 konut
  • MENEMEN: 1500 konut
  • GÜZELBAHÇE: 750 konut
  • URLA: 300 konut
  • SELÇUK: 300 konut
  • TORBALI: 1000 konut
  • SEFERİHİSAR: 500 konut
  • ALİAĞA: 1000 konut
  • KEMALPAŞA: 500 konut
  • DİKİLİ: 1000 konut
  • TİRE: 500 konut
  • BERGAMA: 1000 konut
  • KARABURUN: 100 konut
  • KİRAZ: 271 konut
  • KINIK 2.ETAP: 200 konut
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