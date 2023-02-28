Haberler Haberler EYT SON DAKİKA | EYT yasası meclisten geçti! EYT ne zaman çıkacak? EYT şartları neler? EYT başvuruları ne zaman?

EYT SON DAKİKA | EYT yasası meclisten geçti! EYT ne zaman çıkacak? EYT şartları neler? EYT başvuruları ne zaman?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kanun teklifi TBMM'den geçti ve yasalaştı. Artık gözler son onay için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kararı ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 primle kısmi emeklilik şartları ne olacak? EYT staj konusunu da kapsayacak mı? İşte EYT'de son durum ile beraber Meclis'ten tüm haberler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 00:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 00:56
EYT SON DAKİKA | EYT yasası meclisten geçti! EYT ne zaman çıkacak? EYT şartları neler? EYT başvuruları ne zaman?

Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu. Başkan Erdoğan'ın 'Bitirin' talimatı sonrası AK Parti hummalı bir çalışma içine girdi.

EYT kanun teklifi için Meclis görüşmeleri tamamlandı ve EYT düzenlemesi için son iki aşamaya geçildi. Yapılacak düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek.

EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT yasasının kanunlaşması sonrası gözler başvuruların başlama tarihine çevrildi.

EYT başvuruları, kanun teklifinin Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak olan EYT'den ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla, bu akşam yasalaşmasını ümit ediyoruz" dedi.

Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

- EYT'ye başvurmak için önce TC kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın.

- e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

- Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

- Tahsis talep türü olarak ise "yaşlılık aylığını" seçin.

- SSK kapsamında aylık talep edeceklerin "4A", Bağkur kapsamına girenlerin ise "4B" seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

- Seçim yaptıktan sonra "başvur" butonu tıklayın.

- Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

- Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

- "Aylık alıyor mu?" sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

- Son aşamada "ileri" butonu ardından "başvur" butonuna basılarak bilgiler SGK!ya gönderilmiş olacak.

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