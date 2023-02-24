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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 Şubat 2023 | BİM aktüel ürünleri neler?
BİM 24 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlanmasının ardından bugün satışa sunuldu. BİM kataloğu içerisinde, Nofrost Buzdolabı 7.499 TL, Çamaşır Makinesi 5.599 TL, Kumtel Airfryer 5,5 L 1.799 TL, Relax Çelik Termos 2 LT 239 TL, Polosmart Powerbank 145 TL satışa sunulacak. BİM'de bu cuma çeyiz hazırlıkları içerisinde olanlara beyaz eşyalar, nevresim takımı, Airfryer set, çeyiz seti indirimli fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu cuma gelecek ürünler neler? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Şubat 2023!
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 18:53Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 19:10