TÜİK ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ | TÜİK 2020, 2021 ölen kişi sayısı kaç? - Türkiye İstatistik Kurumu ölüm oranları ve nedenleri

TÜİK ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ | Türkiye İstatistik Kurumu, pandemiden sonra ilk kez ölüm oranlarını paylaştı. Nedenleri, cinseiyet ve yaş bilgileri ile paylaşılan ölüm istatistikleri vatandaşlar tarafından merak edilirken, TÜİK'in resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin olarak açıklanmışken pandeminin en etkili olduğu 2020 yılında ölen kişi sayısı 507 bin 938 olarak belirlendi.

TÜİK 2020 YILI ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ



Ölüm sayısı 2019 yılında 435 bin 941 iken 2020 yılında %16,5 artarak 507 bin 938 oldu. Ölen kişilerin 2019 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.



Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2020

KABA ÖLÜM HIZI REKORU SİNOP'TA

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi.



Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2020

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINA DİKKAT

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında %36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, %15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.



Nedenlere göre ölüm oranı, 2019, 2020

EN YÜKSEK ORAN İSKEMİK KALP HASTALIĞINDA

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %41,5'inin iskemik kalp hastalıklarından, %23,8'inin diğer kalp hastalıklarından, %19,6'sının serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.



Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı, 2019, 2020

DOLAŞIM HASTALIKLARINDA İLK SIRADA ADIYAMAN

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili %44,7 ile Aydın, %44,5 ile Çorum, %43,7 ile Kırıkkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,9 ile Van oldu. Bu ili %28,2 ile Hakkari, %28,9 ile Bitlis, %29,0 ile Eskişehir izledi.



Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2020

SOLUNUM HASTALIKLARI

Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %54,8'inin pnömoniden, %34,5'inin kronik alt solunum yolu hastalıklarından ve %10,8'inin diğer solunum sistemi hastalıklarından öldüğü görüldü.



Solunum sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı, 2019, 2020

Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili %21,1 ile Manisa, %20,7 ile Nevşehir, %20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili %11,5 ile Bayburt, %11,6 ile Bingöl, %11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi.



Solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2020

KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu. COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu.



Yaş grubu ve cinsiyete göre COVID-19 kaynaklı ölümler, 2020

BEBEK ÖLÜM HIZI

Bebek ölüm sayısı, 2019 yılında 10 bin 770 iken 2020 yılında 9 bin 657 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2019 yılında binde 9,1 iken 2020 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti.



Bebek ölüm sayısı ve hızı, 2009-2020

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2019 yılında 11,2 iken 2020 yılında binde 10,6 oldu.



Beş yaş altı ölüm sayısı ve hızı, 2009-2020

TÜİK 2021 YILI ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ



Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında %11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin 2020 yılında %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu.



Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.



Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2021

KABA ÖLÜM HIZI REKORU SİNOP VE KASTAMONU'DA

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.



Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI YİNE İLK SIRADA

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %14,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.



Nedenlere göre ölüm oranı, 2020, 2021

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %41,8'inin iskemik kalp hastalıklarından, %23,3'ünün diğer kalp hastalıklarından, %18,9'unun serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.



Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenlerin oranı, 2020, 2021

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA REKOR AFYONKARAHİSAR'DA

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %43,4 ile Afyonkarahisar oldu. Bu ili %43,1 ile Aydın, %42,0 ile Çanakkale, %40,2 ile Balıkesir izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,1 ile Kayseri oldu. Bu ili %27,4 ile İstanbul, %27,6 ile Kocaeli, %28,3 ile Muş ve Eskişehir izledi.



Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

EN BÜYÜK SEBEP GIRTLAK TÜMÖRÜ

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %29,7'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,7'sinin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, %7,6'sının midenin ve kolonun kötü huylu tümörlerinden öldüğü görüldü.



İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenlerin oranı, 2020, 2021

TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERDE BAŞI ANKARA ÇEKİYOR

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il %17,8 ile Ankara oldu. Bu ili %17,2 ile Kars, %17,1 ile Tekirdağ, 17,0 ile Iğdır izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %7,9 ile Kilis oldu. Bu ili %8,7 ile Şanlıurfa, %8,9 ile Siirt, %9,0 ile Gaziantep izledi.



İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 oldu. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu.



Yaş grubu ve cinsiyete göre COVID-19 kaynaklı ölümler, 2020, 2021

BEBEK ÖLÜM HIZI

Bebek ölüm sayısı, 2020 yılında 9 bin 657 iken 2021 yılında 9 bin 938 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2020 yılında binde 8,7 iken 2021 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti.



Bebek ölüm sayısı ve hızı, 2009-2021

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI



Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2020 yılında 10,6 iken 2021 yılında binde 11,2 oldu.



Beş yaş altı ölüm sayısı ve hızı, 2009-2021