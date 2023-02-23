BATI ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇER? | Batı Anadolu Fay Hattı Üzerinde Meydana Gelen Depremler

BATI ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇER? | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem Doğu Anadolu fay hattının üzerinde gerçekleşti. Bu yıkıcı depremin ardından Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde bir depremin daha yaşanmasıyla Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman enkaz altında kalırken uzmanlar, ülkemizde bulunan üç aktif fay hattına karşı sık sık yaptıkları uyarıları bir kez daha tekrarladı. Yüksek deprem riskine sahip Türkiye'de Batı Anadolu fay hattının üzerindeki iller de merak konusu oldu. İşte detaylar...
BATI ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER
Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege'nin genişlemesine sebep olmaktadır. Ülkemizdeki en aktif ve tehlikeli olan fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak görülse bile en aktif olanı Batı Anadolu Fay Hattı'dır.
Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları'nın kuzey eteklerinde de faylar uzamaktadır. Bu faylar boyunca zaman zaman depremler olmaktadır.
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BATI ANADOLU FAY HATTINDAKİ FAYLAR
1.Fethiye-Burdur Fayı
2.Gökova Grabeni
3.Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı
4.Büyük Menderes Grabeni
5.Yavansu Fayı
6.Küçük Menderes Fayı
7.Gediz Grabeni
8.Simav Grabeni
9.Eskişehir Fayı
DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER
- 1653 1653 Doğu İzmir depremi : 7.5
1688 1688 İzmir depremi : 7.0
1914 1914 Afyon-Bolvadin depremi : 7.0
1914 Burdur Depremi : 6.9
1928 İzmir Depremi : 6.5
1939 Dikili, İzmir Depremi : 6.6
1953 Söke, Aydın Depremi : 6.8
1957 Fethiye, Muğla Depremi : 7.1
1969 Alaşehir, Manisa depremi : 6.5
1970 Gediz depremi : 7.2
1995 Dinar, Afyon depremi : 6.1
2002 Sultandağı, Afyon Depremi : 6.5
2011 Simav, Kütahya Depremi : 6.8
2014 2014 Ege Denizi depremi : 6.9
2020 2020 Ege Denizi Depremi : 6.9
2022 2022 Buca depremi : 4.9