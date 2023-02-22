DEPREM BÖLGESİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ RESMİ GAZETE'DE | KÇÖ kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? 2023 Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, deprem bölgesindeki kentlerde çalışan işçiler için işten çıkarma yasağı ile Kısa Çalışma Ödeneği başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanarak yürürlüğe giren kararda, Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 kent olan Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da, çalışma ve sosyal güvenlik alanında tedbirler alındı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği'ne kimler başvurabilir? Nasıl başvurulur? Başvuru şartları nelerdir? 2023 Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar? İşte merak edilenler...

DEPREMZEDELERE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DETAYLARI

Kararnama ile Olağanüstü hal süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumuna yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, depremden etkilenme durumuna göre olağanüstü hal ilan edilen bölgeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecek. Anılan maddenin son fıkrası gereğince işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

22 ŞUBAT 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL BAŞVURULUR?

İşverenin; e-Devlet üzerinden gerekli alanları doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca aynı sistem üzerinden kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerin eklenmesi yeterlidir.

📌Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

📌Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

e-DEVLET KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

DEPREMZEDELERE VERİLECEK DİĞER DESTEKLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, depremzedelere verilecek destekleri açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıkladığı deprem destekleri:

📍Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik📍

📍Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor📍

📍İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik📍

📍Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik📍

📍Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik📍

📍İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz📍

📍20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık📍

📍Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik📍

📍Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz📍

📍Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz📍