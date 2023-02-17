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MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2023? | Miraç Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili için araştırmalar başladı. Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü gece olarak bilinen Miraç Kandili hakkında arama motorlarında Miraç Kandili ne zaman 2023? Miraç Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 08:10
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2023? | Miraç Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2023? | "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelen ve Hazreti Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eden Miraç Kandili için geri sayım başladı. Recep ayının 27. akşamında eda edilen Miraç Kandili hakkında arama motorlarında araştırılan Miraç Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? sorularını haberimizde derledik. İŞte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇI?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandil Şubat ayının 17. günü eda edilecek.

BU YIL MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 17 Şubat Cuma gününe denk gelen Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gün olarak binilir.

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İslam inancına göre, Hz Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hz. Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

MİRAÇ GECESİ'NDE NELER OLDU?

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hz Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

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