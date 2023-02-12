Haberler Haberler OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? - SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarihi açıkladı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? - SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarihi açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından eğitime bir süre ara verilmişti. Okulların açılacağı tarih merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çok merak edilen eğitim öğretimin yeniden başlama tarihini açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 15:50
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? - SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarihi açıkladı!

SON DAKİKA - OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından ara verilen eğitim öğretim ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim yeniden başlayacak, bir daha uzatma olmayacak." ifadesini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği) 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." şeklinde konuştu.

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