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ADANA SON DAKİKA | 10 Şubat Adana ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

Adana, merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremle sarsıldı. 5. günde enkazdaki arama ve kurtarma çalışmaları umutla devam ederken bölgedeki çetin kış şartları hem depremzedeleri hem de ekipleri olumsuz etkiliyor. AFAD'ın sık sık ölü ve yaralı sayısını güncellediği Adana'da son durum merak ediliyor. Peki 10 Şubat Adana ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Adana son veriler ve son dakika haberleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 10:00
ADANA SON DAKİKA | 10 Şubat Adana ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

ADANA SON DAKİKA | Malatya, saat 04.17'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hissedilen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 5. günü olan 10 Şubat Cuma günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Adana'da ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

10 ŞUBAT ADANA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde ölü sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Deprem de 72 bin 879 kişi yaralandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada, 9 Şubat Şubat günü Adana'da yaralı sayısı 6 bin 993 ölü sayısı ise 360 kişi olarak bildirildi.

ADANA'DA SON DURUM

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Adana'da yıkılan 13 binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 360 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 bin 993 vatandaşın yaralı olarak çıkarıldığını, 11 enkazda aktif olarak çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sadece Cumhuriyet tarihinin değil, coğrafyalarının ve dünyanın en büyük deprem felaketleriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları ile yardım organizasyonlarına katıldığını anlatan Ödünç, depremde evleri hasar gören vatandaşların konaklamaları için her türlü imkanın sağlandığını, depremzedelerin yemek ve ısınma ihtiyaçları için gerekli bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

AK Parti'li Ödünç, Adana'da yıkılan 13 binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 360 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 bin 993 vatandaşın yaralı olarak çıkarıldığını, 11 enkazda aktif olarak çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Ödünç'ün ardından AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Ödünç ve Gürel, TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından görev yerlerine geri döneceklerini söyledi.

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