GAZİANTEP SON DAKİKA | 9 Şubat Gaziantep ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum

GAZİANTEP SON DAKİKA | Gaziantep, saat 04.17'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.24'te, bu kez merkezi Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yaklaşık 20 ilde hissedilen ve 10 kentte yıkıcı hasar bırakan depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlarken bir yandan da ölü ve yaralı sayıları gelmeye başladı. Depremin 4. günü olan 9 Şubat Perşembe günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. İşte Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı ile son durum...

9 ŞUBAT GAZİANTEP ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Gaziantep'te 7 Şubat günü yaralı sayısı 3 bin 890, ölü sayısı ise 481 olarak belirtilmişti.

GAZİANTEP'TE SON DURUM

ENKAZDA İKİ KAPAK SU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslâhiye ilçesine giden 25 kişilik KİAŞ ekibi, enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, birinin ismi Merve olduğu öğrenilen 2 kadını saatler süren bir çalışma sonucu kurtardı.

Enkaz altında sıkışmış halde ulaştıkları ilk kadınla sıcak diyalog kuran yapan ekip üyeleri, yanlarındaki su şişesinin kapağı ile kadına su içindiler. Yöneltilen 'Türkçe biliyor musun?' sorusuna 'Evet' diyen kadın, ikinci bir kapak suyun ardından 'Yeter' dedi. Ekip görevlileri de 'Güzel ablam, afiyet olsun' diyerek kadınla güzel bir diyalog geliştirdiler. Yapılan çalışmalar sonucu her iki kadında kurtarıldı.

UMUTLAR TÜKENİRKEN O SES, IŞIK OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 12 katlı Emre Apartmanın enkazından son 24 saatte 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Art arda çıkarılan cenazelerin ardından umutların tükenmeye başladığı Emre apartmanın enkazında 72 saat sonra alınan ses yeniden umutları yeşertti. Sabaha karşı saat 04:.0 sıralarında enkaz içerisinden alınan ses üzerine iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri binanın doğusundaki arama çalışmalarına hız verdi.

Dönerek yıkıldığı belirtilen binanın enkazında hassas çalışma yürütün ekipler, önce tüm iş makinelerini durdurarak dinleme yapıyor, ardından ise enkazın en üstündeki beton blok ve kolonları kontrollü bir şekilde kaldırıyor. Daha sonra ise önlerindeki moloz ve beton yığınlarını kaldırarak yol açan ekipler, sesin geldiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Hassas cihazlarla aramaların yapıldığı enkazdan bir kişi daha canlı kurtarmak isteyen ekipler, ağır hava şartlarına rağmen yoğun mücadele veriyor. Ekiplerin yoğun arama çalışması yürüttüğü enkazlardan olan Emre apartmanında, 3 gündür süren çalışmalarda sadece 3 kişi canlı çıkarıldı.

BABA İLE KZIININ MUCİZEVİ KURTULUŞU

Gaziantep'te de yıkıma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir bina oldu. Binada hassas dinleme yapan UMKE ekipleri, Gökhan Demir (44) ve Halime Demir (14) isimli baba kızın ses vermesi üzerine bulundukları noktaya yoğunlaştı. Ekiplerin saatler süren titiz çalışması sonucu önce baba Harun Demir, sonra kızı Halime Demir depremin 71. saatinde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz yığınlarının arasından çıkartılan baba-kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.