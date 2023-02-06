Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Şubat Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:50
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

6 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,82 (Alış) - 18,83 (Satış)

EURO: 20,31 (Alış) - 20,32 (Satış)

STERLİN: 22,62 (Alış) - 22,74 (Satış)

1 DOLAR = 18,83 TL

👉6 Şubat Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.137,27

Gram altın satış: 1.137,44

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.896,00

Çeyrek altın satış: 1.914,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.792,00

Yarım altın satış: 3.828,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.561,00

Tam altın satış: 7.626,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.710,00

Cumhuriyet altını satış: 7.780,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.762,00

Ata altın satış: 7.822,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 6 Şubat Pazartesi günü saat 11.58 itibarıyla alınmıştır.

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