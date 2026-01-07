Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2026'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün oynanan ilk dokunulmazlıkta Ünlüler takımı Keremcem'i potaya göndermiş, Gönüllüler ise galibiyet serisini sürdürmüştü. 6 Ocak Salı akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise Gönüllüler takımı parkuru kazanarak üstünlüğünü gösterdi. Ünlüler takımında ada konseyi sonrası yapılan oylamada Bayhan, ikinci eleme adayı olarak potaya yazıldı. Dominik'ten gelen son gelişmelerle Survivor 2026'da haftanın ikinci eleme adayı da netleşmiş oldu. Peki, 6 Ocak Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim potaya gitti? İşte detaylar...

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (6 OCAK 2026)

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. 6 Ocak 2026 Salı akşamı oynanan oyun, parkurun zorluğu ve yarışmacıların müthiş performanslarıyla dikkat çekti. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki mücadele nefesleri kesti. Yarışmada üstün performans gösteren Gönüllüler takımı, bu ikinci dokunulmazlık oyununu kazanarak haftayı rahat geçirmeyi başardı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, gecenin sonunda meşaleleriyle Ada Konseyi'ne gitti. Takım arkadaşlarının oylarıyla yapılan oylama sonucunda Bayhan, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya yazıldı. Böylece Survivor 2026'nın ikinci eleme adayı belli olmuş oldu ve heyecan doruğa çıktı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Keremcem – Haftanın ilk eleme adayı olarak daha önce potaya girmişti.

Bayhan – 6 Ocak'taki ikinci dokunulmazlık sonrası ada konseyiyle belirlenen ikinci eleme adayı.