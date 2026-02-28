CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

28 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

28 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti! Peki, bu kritik oyunu hangi takım kazandı? Dokunulmazlığı kazanan takım, eleme adayı belirleme hakkını elde etti ve ada konseyinde büyük heyecan yaşandı. Survivor takipçileri, özellikle bu haftanın eleme adayını merak ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 22:47
28 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

28 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti! Peki, bu kritik oyunu hangi takım kazandı? Dokunulmazlığı kazanan takım, eleme adayı belirleme hakkını elde etti ve ada konseyinde büyük heyecan yaşandı. Survivor takipçileri, özellikle bu haftanın eleme adayını merak ediyor. Bu haftanın eleme adayı, takım içi dinamikleri ve oyun performansına göre belirlendi. İzleyiciler, dokunulmazlık oyununu kazanan takımın stratejilerini ve eleme adayının kim olduğunu araştırıyor. Peki, 28 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 28 Şubat Cumartesi akşamki yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

Survivor Nagihan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Deniz kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Sercan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Onur Alp kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Engincan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray sahasında Alanya'yı yendi!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan'dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Der Klassiker'de kazanan Bayern! Der Klassiker'de kazanan Bayern! 22:37
Boey: Daha başarılı olacağım! Boey: Daha başarılı olacağım! 22:30
Manchester City tek attı 3 aldı Manchester City tek attı 3 aldı 22:29
Torreira: Dünyanın en mutlu insanı benim! Torreira: Dünyanın en mutlu insanı benim! 22:25
Keçiörengücü ile Amed yenişemedi Keçiörengücü ile Amed yenişemedi 22:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:10
Daha Eski
FIBA o maçları erteledi! FIBA o maçları erteledi! 21:16
Kanarya'da hazırlıklar tamam! Kanarya'da hazırlıklar tamam! 21:10
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 21:06
Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı! Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı! 20:49
Yamal coştu! Barça rahat yendi Yamal coştu! Barça rahat yendi 20:46
Mönchengladbach-Union Berlin maçı canlı anlatım Mönchengladbach-Union Berlin maçı canlı anlatım 16:12