28 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti! Peki, bu kritik oyunu hangi takım kazandı? Dokunulmazlığı kazanan takım, eleme adayı belirleme hakkını elde etti ve ada konseyinde büyük heyecan yaşandı. Survivor takipçileri, özellikle bu haftanın eleme adayını merak ediyor. Bu haftanın eleme adayı, takım içi dinamikleri ve oyun performansına göre belirlendi. İzleyiciler, dokunulmazlık oyununu kazanan takımın stratejilerini ve eleme adayının kim olduğunu araştırıyor. Peki, 28 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 28 Şubat Cumartesi akşamki yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler Takımı oldu.