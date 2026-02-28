CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Şubat Sayısal Loto sonuçları

28 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Haftanın merakla beklenen çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, “28 Şubat Sayısal Loto sonuçları” ve “6 bilen çıktı mı?” sorularına yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 21:56
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Şubat Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 28 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Haftanın merakla beklenen çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, "28 Şubat Sayısal Loto sonuçları" ve "6 bilen çıktı mı?" sorularına yanıt arıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından belirlenen 6 şanslı numara resmi olarak duyuruldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve ikramiye dağılımı da sonuç ekranında yer aldı. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek ve kupon sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden bilet kontrol işlemlerini yapabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 28 Şubat Cumartesi günü saat 21.30'da çekildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 28 ŞUBAT SONUÇLARI

2 21 22 44 48 81

JOKER: 42

SÜPERSTAR: 66

SAYISAL LOTO 25 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

4-14-33-27-41-84

Joker: 68

SüperStar: 83

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR 23 ŞUBAT

6-10-11-7-55-39

Joker: 70

SüperStar: 1

28 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 28 Şubat

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
AHaber CANLI YAYIN

Galatasaray-Alanyaspor | CANLI
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan'dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIBA o maçları erteledi! FIBA o maçları erteledi! 21:16
Kanarya'da hazırlıklar tamam! Kanarya'da hazırlıklar tamam! 21:10
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 21:06
Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı! Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı! 20:49
Yamal coştu! Barça rahat yendi Yamal coştu! Barça rahat yendi 20:46
Liverpool evinde farklı kazandı! Liverpool evinde farklı kazandı! 20:43
Daha Eski
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 20:32
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! 20:23
G.Saray taraftarından Osimhen'e özel pankart G.Saray taraftarından Osimhen'e özel pankart 20:14
Samsunspor'un rakibi berabere kaldı! Samsunspor'un rakibi berabere kaldı! 18:55
Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! 18:35
Le Havre-PSG maçı bilgileri Le Havre-PSG maçı bilgileri 15:19