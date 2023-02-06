DEPREM HANGİ İLLERDE OLDU? | Kahramanmaraş'taki deprem hangi illerden hissedildi? Hangi illerde ölü var? - İşte il il son durum!

DEPREM HANGİ İLLERDE OLDU? | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olarak belirlendiği 7,4 şiddetindeki deprem 10 ilde etkili oldu. İlk belirlemelere göre 7 kentte 76 kişinin hayatını kaybettiği sarsıntının ardından çok sayıda artçı meydana gelirken vatandaşlara evlerinde durmamaları uyarısı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ihtiyaç duyan vatandaşların uygun camilerde kalabileceğini duyururken bölgede etkili olan olumsuz hava şartları vatandaşları daha da zor duruma soktu. Peki deprem hangi illerde oldu? Kahramanmaraş'ta depremi hangi illerden hissedildi? Hangi illerde ölü var?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Şiddetli sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra şu illerde de hissedildi:

Gaziantep

Malatya

Batman

Bingöl

Elazığ

Kilis

Diyarbakır

Mardin

Siirt

Şırnak

Van

Muş

Bitlis

Hakkari

Adana

Osmaniye

Hatay

HANGİ İLLERDE ÖLÜ VAR? İL İL SON DURUM

OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi, Salih Ayhan, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

DİYARBAKIR

Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

SURİYE

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi. Suriye devlet medyasının aktardığına göre, Halep, Hama ve Lazkiye'de deprem nedeniyle en az 42 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişi de yaralandı.

MALATYA

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.

Şu ana kadar enkazlardan çok sayıda yaralı vatandaşta kurtarılırken, evlerine giremeyen Malatyalılar da geceyi dışarıda geçiriyor.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

BİTLİS

7.4 şiddetindeki deprem Bitlis, Van ve Muş'ta da şiddetli bir şekilde hissedildi. Kahramanmaraş depreminden dolayı bölge halkı kar yağışına aldırış etmeden kendilerini dışları attı. Can havliyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar kimisi araçlarına kimisi petrollere sığındı.

Sabaha karşı meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmayıp Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il genelinde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini söyledi.

Ailesi birlikte kar yağışına aldırış etmeden dışarı çıkan vatandaşlar depremi çok şiddetli bir şekilde hissettiklerini söylediler. Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı camilerde selalar okunmaya başladı.

KİLİS

Kilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir."

MERSİN

Depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Mersin oldu. Vatandaşlar depremle birlikte etkili olan yağmura rağmen evlerinden sokağa indi. Kimi vatandaşlar da güvenli olacağını düşündükleri araçlarına sığındı. Deprem Mersin kent merkezi ile birlikte Tarsus, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut ilçelerinde de kuvvetli şekilde hissedildi.

ELAZIĞ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Korku ve panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar ise geceyi mahalle arasında evlerinin önünde yaktıkları ateşte ısınarak geçiriyor.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Kıymetli hemşehrilerim, Şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun" dedi.

Dışarıda oturup beklediklerini belirten vatandaşlardan Ahmet Tursun, "Allah'ın taktiri yüce rabbimize sığınıyoruz. Depremi korkunç hissettik. Psikolojimiz bozuldu. Depremin ardından sokağa çıktık burada ateş yakmışlardı yeğenimle birlikte buraya geldik korkuyoruz evimize gitmeye" dedi.

Depremden sonra çocukları alıp dışarı çıktıklarını belirten bir diğer vatandaş Songül Nas, "Binamız bayağı bir hasar görmüş şuan da içeri girmek mümkün değil. Eşim, çocuğum ve ben dışarı çıktık. Ateş yaktık başında bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SİİRT

Depremin etkisi Siirt'te de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar boş alanlara ve sokaklara indi.

Depremin çok şiddetli olduğunu ve çok korktuklarını beliren Hüseyin Aygün adlı vatandaş, "Saat 04.30 civarlarında çok şiddetli bir şekilde sallanarak uyandık. Ne yapacağımızı şaşırdık bir an. Çok sallandık bir dakika boyunca sürdü. Korktu çocuklar ağlamaya başladı. Deprem durunca çocukları alıp dışarı çıktık. Şu an toplanma alanında bekliyoruz" dedi.

ERZİNCAN'DA SON DURUM

Deprem sonrası Erzincanlı vatandaşlar sokağa çıktı. Araçlarıyla yakıt almaya giden vatandaşların ise akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Ayrıca deprem sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vali Mehmet Makas, şehir genelinde yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek bağlı ekiplerin Kahramanmaraş ve bölge illerine yardım için yola çıktıklarını söyledi.

SİVAS

ivas'ta depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken şehir merkezi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binada çatlaklar oluştu. Bina emniyet güçleri tarafından tahliye edildi. Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesi Şuçatı köyünde kerpiç bir binada hasar oluştu. Kriz merkezi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

KAYSERİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca deprem anındaki panikten dolayı yaralanan 5 kişinin de hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devam etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Polis ekipleri de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için teyakkuza geçerken, istirahatte olan bütün polisler de göreve çağrıldı.

BİNGÖL

Meydana gelen deprem birçok çevre ilde olduğu gibi Bingöl'de de hissedildi. Deprem sonrası Bingöllü vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, deprem nedeniyle çok korktuklarını belirtti.

Ayrıca deprem sonrası açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, kent genelinde ciddi bir ihbar almadıklarını, sadece bir iki binada çatlak olduğunu söyledi.