Haberler Haberler SURVIVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ? | 5 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu? | Dokunulmazlık yağmuru

SURVIVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ? | 5 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu? | Dokunulmazlık yağmuru

Survivor'da heyecan yeni maceralarla devam ederken 5 Şubat Pazar günü yayınlanacak olan yarışmanın fragmanı herkesi heyecanlandırdı. Yapılan dokunulmazlık yağmuru oyununu hangi takımların kazandığı ve Yokluk Adasına kimlerin gittiği en çok merak edilen konu oldu. Peki 5 Şubat 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? Eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 12:00
SURVIVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ? | 5 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu? | Dokunulmazlık yağmuru

Survivor 2023 nefes kesen yeni sezonuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ünlülerle gönüllülerin savaşlarının yanı sıra takımların kendi içinde çıkan tartışma kıvılcımları bölümlere heyecan katarken kritik soru olan kimlerin yokluk adasına gittiği, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 5 Şubat Pazar günü yeni bölümde neler olacak? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

5 Şubat Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Dokunulmazlık yağmuru oyunu oynanaıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Yokluk adasına giden isimler, dokunulmazlık yağmuru ile birlikte, 5 Şubat Pazar akşamı belli olacak. Yarışma televizyon ekranlarında yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu'ndan sert sözler! "Bu maçı da Zorbay Küçük'e..."
Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada
İptal edilen golün yeni görüntüsü ortaya çıktı!
G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
DOLUNAY VAKTİ 🌕 En çok hangi burçlar etkilenecek?
Derbide hava nasıl olacak? GS-TS 5 Şubat İstanbul hava durumu!
Kütahya Merkez Tavşanlı Gediz Simav TOKİ kura çekilişi canlı izle
Kütahya Merkez Tavşanlı Gediz Simav TOKİ kura çekiliş sonuçları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Trabzonspor maçı saat kaçta? G.Saray Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:15
G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:02
Avcı'dan G.Saray maçı paylaşımı! Avcı'dan G.Saray maçı paylaşımı! 11:52
Tottenham - Manchester City maçı saat kaçta? Tottenham - Manchester City maçı saat kaçta? 11:33
Milwaukee Bucks'tan müthiş seri! Milwaukee Bucks'tan müthiş seri! 11:29
Nottingham Forest - Leeds United maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Leeds United maçı saat kaçta? 11:29
Daha Eski
G.Saray'dan Hagi'ye doğum günü mesajı! G.Saray'dan Hagi'ye doğum günü mesajı! 11:09
Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 11:08
Marsilya - Nice maçı saat kaçta? Marsilya - Nice maçı saat kaçta? 11:05
Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta? 11:05
Altay'a Inter kancası! Transfer şartı... Altay'a Inter kancası! Transfer şartı... 11:03
Manisa FK - Samsunspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Samsunspor maçı saat kaçta? 11:01