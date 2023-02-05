KÜTAHYA MERKEZ TOKİ CANLI İZLE - Kütahya Merkez Tavşanlı Gediz Simav TOKİ kura çekilişi 2023 - Kütahya TOKİ kura isim listesi

KÜTAHYA MERKEZ TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Kütahya'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 5 Şubat Pazar günü Kütahya'daki Merkez, Tavşanlı, Gediz, Simav ilçelerinin kurası yapılacak. Merkez'de inşa edilecek 685 konut, Tavşanlı'da inşa edilecek 448 konut, Gediz'de inşa edilecek 200 konut ve Simav'da inşa edilecek 100 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kütahya Merkez TOKİ canlı izle, Kütahya Merkez, Tavşanlı, Gediz, Simav TOKİ kura çekilişi ve Kütahya TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KÜTAHYA MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KÜTAHYA TAVŞANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KÜTAHYA GEDİZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KÜTAHYA SİMAV TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KÜTAHYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kütahya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 10 ilçede, ilk etapta 2.280 adet yapılacak.

KÜTAHYA TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

5 ŞUBAT KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MERKEZ: 685 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌GEDİZ 5. ETAP: 200 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌TAVŞANLI 4. ETAP: 448 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SİMAV: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

6 ŞUBAT KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌EMET: 100 konut

📌ALTINTAŞ 6. ETAP: 47 konut

📌DOMANİÇ: 131 konut

📌SİMAV ÇİTGÖL: 70 konut

📌HİSARCIK: 100 konut

📌DUMLUPINAR 3. ETAP: 100 konut

📌ASLANAPA: 110 konut

📌SİMAV GÜNEY: 63 konut

📌SİMAV NAŞA: 46 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌SİMAV AKDAĞ: 80 konut