MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Manisa TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi

MANİSA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Manisa'de devam ediyor. Manisa'nin Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Manisa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Manisa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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MANİSA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
Alaşehir 240
Soma 100
Saruhanlı 94
Gördes 100
Demirci 140
Kırkağaç 230
Ahmetli 78