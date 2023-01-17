SAKARYA TOKİ CANLI İZLE - Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı TOKİ kura çekilişi | Sakarya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 17 Ocak Salı günü Sakarya kurası devam edecek. Merkez ilçe çekilişinin ardından Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı'da yapılacak 990 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Sakarya TOKİ canlı izle - Sakarya Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı TOKİ kura çekilişi | Sakarya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

SAKARYA ARİFİYE, FERİZLİ, HENDEK, KOCAALİ, TARAKLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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SAKARYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Mersin'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 ilçede, ilk etapta 2.750 adet yapılacak.

14 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Sakarya Merkez: 1760 konut

15 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER