Haberler Haberler SAKARYA TOKİ CANLI İZLE - Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı TOKİ kura çekilişi | Sakarya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

SAKARYA TOKİ CANLI İZLE - Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı TOKİ kura çekilişi | Sakarya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ Sakarya kura çekilişleri, 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında devam ediyor. 17 Ocak Salı günü Sakarya'nın Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı ilçelerinde yapılacak olan evler için düzenlenen kura çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Sakarya TOKİ canlı izle - Sakarya TOKİ kura çekilişi | Sakarya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaları yapıyor. İşte SakaryaTOKİ kura çekilişleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 08:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 08:20
SAKARYA TOKİ CANLI İZLE - Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı TOKİ kura çekilişi | Sakarya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 17 Ocak Salı günü Sakarya kurası devam edecek. Merkez ilçe çekilişinin ardından Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı'da yapılacak 990 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Sakarya TOKİ canlı izle - Sakarya Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı TOKİ kura çekilişi | Sakarya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

SAKARYA ARİFİYE, FERİZLİ, HENDEK, KOCAALİ, TARAKLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SAKARYA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUCU e-DEVLET'TEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SAKARYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Mersin'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 ilçede, ilk etapta 2.750 adet yapılacak.

14 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

  • Sakarya Merkez: 1760 konut

15 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Arifiye: 120 konut
  • Ferizli: 250 konut
  • Hendek: 220 konut
  • Kocaali: 300 konut
  • Taraklı: 100 konut

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...
Otobüs demir profil yüklü TIR'a çarptı 3 ölü, 20 yaralı
Trabzonspor'a Norveçli golcü!
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek?
TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı kura çekiliş sonuçları
Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları, başvuru şartları ve tarihleri!
Yeni Evim kampanyasına uygun projeler listesi!
Yeni Evim kampanyasına nasıl başvurulur?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cadiz ile Elche yenişemedi! Cadiz ile Elche yenişemedi! 01:16
Cadiz ile Elche puanları paylaştı! Cadiz ile Elche puanları paylaştı! 01:16
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Stanojevic Konya’da Stanojevic Konya’da 00:45
G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif 00:10
Daha Eski
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 00:10
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde 00:10
G.Saray Alanya'ya geldi! G.Saray Alanya'ya geldi! 00:04
A. Efes evinde farklı kazandı! A. Efes evinde farklı kazandı! 00:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:05
Pendik ile Erzurum yenişemedi! Pendik ile Erzurum yenişemedi! 00:05