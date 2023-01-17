RADAR CEZALARI 2023 | Radar cezası ne kadar? 51/2-(A,B,C) Hız sınırını aşma trafik cezası nasıl ödenir, erken ödeme indirimi ne kadar oldu?

Kara yollarında hız limitlerine uymayan sürücüler için uygulanan radar cezaları yeni yılda güncellendi. 51/2-(A,B,C) trafik cezası olarak da bilinen radar cezalarında erken ödeyenlere özel indirim ve taksit imkanı sunulurken güncel radar cezalarını merak eden vatandaşlar için 2023 trafik cezalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 RADAR CEZASI NE KADAR?

Hız sınırı cezaları, aşım oranına göre değişiklik gösteriyor. 2023 yılı hız sırını aşma cezaları şöyle:

Hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşma: 952 TL

Hız sınırını %30'dan %50'ye aşma: 1.979 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşma: 4.064 TL

Bu cezalar trafik polisleri tarafından kesilebileceği gibi Otomatik radar Sistemleri tarafından da uygulanabiliyor. Hız sınırını geçen sürücülere, para cezasına ek olarak, 10 ehliyet ceza puanı da işlenmektedir.

51/2-(A,B,C) HIZ SINIRINI AŞMA TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

51/2-a cezası, Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesine göre hız sınırı kural ihlali yapanlara uygulanan trafik cezasıdır. Radar cezası olarak da bilinen 51/2-a; sürücünün, kullandığı kara yolunda hız limitini aşması halinde radara girmesi sebebiyle uygulanır.

51/2-a radar cezası, "trafik cezalarının ödemek şekli" adlı Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin 164. Maddesindeki gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen PTT ve bankalara ödenebilir. Trafik cezasını ödemek isteyenler farklı kurumlar aracılığı ile de işlemlerini tamamlayabilir:

Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri

Vergi Daireleri

Yetkili PTT şubeleri

Yetkili Banka şubeleri

Online İnteraktif Vergi Dairesi

RADAR CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

e-devlet sisteminde tüm trafik cezaları görüntülenebilir. Bu nedenle, sürücüler tebligat gelmeden, kredi kartı veya taksitle 51/2-a cezasının ödeyebilir. Trafik Kanununda 51/2-a radar cezasının bedeli 951 TL olarak belirlenmiştir ancak cezayı 15 gün içinde ödeyen tüm sürücülere %25 oranında indirim uygulanmaktadır.

Bu durumda, ceza bedeli 713,25 TL'ye inmektedir. Ayrıca, ceza tutarını taksit ile ödemek isteyenler, vergi dairesine başvurarak ilk taksidi peşin ödeyerek, geriye kalan taksitleri ise 3 taksit şeklinde tamamlayabilir.

Böylece trafik cezası dört taksit ile ödenmiş olur.

51/2-A TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İtiraz etmek için trafik cezasının tatbik edildiği yere bağlı sulh ceza hakimliklerine müracaat edebilirisiniz. İtiraz için gerekli evraklar:

51/2-a trafik cezasına itiraz sebebini açıklayan belirten dilekçe (Sulh Ceza Hakimliklerine ithafen)

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi,51/2-a trafik cezası fotokopisi

51/2-a trafik cezası tebligatı fotopokisi

Varsa haklı olduğunuzu belirten somut delilinizi gösteren ek belgeler

Cezanın, sürücüye durdurularak yazılması durumunda, 51/2-a trafik idari para cezası karar tutanağı aynı zamanda tebliğ sayıldığından, bir tebligat gönderilmez. Bu durumda sadece ceza tutanağının fotokopisi gereklidir.

Eğer trafik görevlisi, cezayı ehliyetinize yazdıysa; ehliyet fotokopisi; eğer araç plakanıza uygulanmışsa araç sahibinin kimlik fotokopisi yeterli belgelerdendir.