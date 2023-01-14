Haberler Haberler ESKİŞEHİR TOKİ CANLI İZLE - Eskişehir Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

ESKİŞEHİR TOKİ CANLI İZLE - Eskişehir Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ Eskişehir kura çekilişleri, 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında devam ediyor. 14 Ocak Cumartesi günü Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya ve Seyitgazi'de yapılacak olan evler için düzenlenen kura çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Eskişehir TOKİ canlı izle - Eskişehir TOKİ kura çekilişi | Eskişehir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaları yapıyor. İşte Eskişehir TOKİ kura çekilişleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
ESKİŞEHİR TOKİ CANLI İZLE - Eskişehir Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 14 Ocak Cumartesi günü Ekişehir kurası devam edecek. Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya ve Seyitgazi'de yapılacak 2.499 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Eskişehir TOKİ canlı izle - Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi TOKİ kura çekilişi | Eskişehir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ESKİŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ESKİŞEHİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Mersin'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 9 ilçede, ilk etapta 2.499 adet yapılacak.

14 OCAK ESKİŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Günyüzü: 120 konut
  • Han: 188 konut
  • Mahmudiye: 98 konut
  • Mihalıççık: 142 konut
  • Sarıcakaya: 63 konut
  • Seyitgazi: 88 konut

15 OCAK ESKİŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • Merkez: 1800 konut
  • Mihalgazi: 100 konut

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