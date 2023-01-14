ESKİŞEHİR TOKİ CANLI İZLE - Eskişehir Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 14 Ocak Cumartesi günü Ekişehir kurası devam edecek. Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya ve Seyitgazi'de yapılacak 2.499 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Eskişehir TOKİ canlı izle - Mahmudiye, Han, Günyüzü, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi TOKİ kura çekilişi | Eskişehir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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ESKİŞEHİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Mersin'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 9 ilçede, ilk etapta 2.499 adet yapılacak.

14 OCAK ESKİŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Günyüzü: 120 konut

Han: 188 konut

Mahmudiye: 98 konut

Mihalıççık: 142 konut

Sarıcakaya: 63 konut

Seyitgazi: 88 konut

15 OCAK ESKİŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER