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TOKİ İLK EVİM VADE ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | TOKİ ödemelerinde artış oranı yüzde kaç? - Aylık ödemelerde artış oranı açıklandı

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuran milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin açıklama yapan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aylık ödemelerde vade artış oranını açıkladı. Bunun üzerine arama motorlarında TOKİ ödemelerinde artış oranı yüzde kaç? Aylık ödemelerde artış oranı kaç oldu? sorgulamaları hız kazandı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:40
TOKİ İLK EVİM VADE ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | TOKİ ödemelerinde artış oranı yüzde kaç? - Aylık ödemelerde artış oranı açıklandı

TOKİ İLK EVİM VADE ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ederken aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin aylık ödemelerinde artış oranını kamuoyuna açıkladı. Peki TOKİ ödemelerinde artış oranı yüzde kaç? TOKİ aylık vade artış oranı kaç oldu? İşte detaylar...

TOKİ ÖDEMELERİNDE ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artış oranını yüzde 15,40 olarak belirlediklerini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık"

4 YILDA 10 TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİ

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Gölbaşı TOKİ Kura Çekimi" öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Sincan Saraycık'ta on binlerce yeni yuvamızı hemşerilerimize sunuyoruz. Başkentimizde seller yaşandı. Hasar gören Mamak, Haymana, Bala, Akyurt'ta seferberlik şuuruyla tüm ekiplerimiz sahadaydı. Hızlı şekilde hasarlarını giderdik. Başkent millet bahçesini bitirdik. Ankara hipodromunu Ankaralıların hizmetine sunduk. Geçtiğimiz hafta Mamak'a gittik, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadık. Burası Gölbaşı. 4 yıllık sürede Gölbaşımıza temel atma ve açılış töreni sayımız 10'u geçti. Gölbaşı'nda millet bahçeleri yaparken diğer taraftan da vilayetler önünden başlayıp belediye önüne kadar 2,5 km hattı sahil kıyı düzenlemesi yaptık. Gölbaşı Millet Bahçesi'ni Mart ayında teslim ediyor, Gölbaşı'na Ankara'ya kazandırıyoruz."

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