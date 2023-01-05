ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI 2023 | Özel okul dönemlik, yıllık ne kadar oldu? - 2023 2024 zamlı yeni özel okul ücretleri ilkokul, ortaokul, lise

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI 2023 | Yeni yıla girilmesiyle birlikte fiyat güncellemeleri peş peşe gelirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okulların yapabileceği en yüksek zam oranını kamuoyuna duyrdu. İlkokul, ortaokul ve liseler için belirlenen oran 5 Ocak Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girerken geçtiğimiz hafta özel okul temsilcileri ile toplantı gerçekleştiren Bakan Özer'in açıklamalarının ardından Özel okul dönemlik, yıllık ne kadar oldu? - 2023 2024 zamlı yeni özel okul ücretleri ilkokul, ortaokul, lise konuları en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

ÖZEL OKUL DÖNEMLİK, YILLIK NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığında özel öğretim kurumları yöneticileri ile yaptığı 2 saatlik '2023 Yılı Başlangıç Değerlendirme Toplantısı' sonrası 2023 yılında özel okullarda yapılacak ücret artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda sadece yapılacak ücret artışını konuşmadıklarını söyleyen Özer, "Aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi.

Özel okul temsilcileriyle yaptığı toplantıdan kısa bir süre sonra kamera karşısına geçen Bakan Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu duyurdu. Öte yandan bu sene zam belirlemede bir değişikliğe gidildi ve ÜFE yerine TÜFE baz alınacak şekilde ücret artışı belirlendi. Bakan Özer kararın 5 Ocak 2023 tarihinden uygulamaya konulacağını bildirdi.

2023 2024 ZAMLI YENİ ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE

Bakan Özer, yeni yıl için belirlenen zam oranına ilişkin şunları söyledi:

"Hem 2023 yılı enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçlerde desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık."

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 17.5 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Öğrencilerden 15 milyon 839 bin 140'ı resmî, 1 milyon 578 bin 233'ü özel öğretim kurumlarında eğitim gördü. Yani her 10 çocuktan biri özel okula gidiyor. Sistemde 56 bin 200 resmî okul, 14 bin 179 özel okul bulunuyor.

ÖZEL OKUL ZAMMI ÖRNEK HESAPLAMA

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 70 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 115 bin 500 TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 80 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 132 bin TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 90 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 148 bin 500 TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 100 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 165 bin TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 110 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 181 bin 500 TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 120 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 198 bin TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 130 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 214 bin 500 TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 140 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 231 bin TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 150 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 247 bin 500 TL

2022-2023 dönemi yıllıık ücret: 200 bin TL

2023-2024 dönemi zamlı ücret: 330 bin TL

ZAM ORANI KANUNLA SINIRLANIYOR

MADDE 53 – (1) Kurumlar, Kanunu'nun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (YILLIK ÜFE+TÜFE/2) oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir.