SON DAKİKA POLİS MAAŞI 2023 | En düşük polis maaşı ne kadar? Polis, komiser, başkomiser maaşları ne kadar oldu 2023?

SON DAKİKA POLİS MAAŞI 2023 | Yeni yılın gelişiyle birlikte tüm alanlarda maaşlar yeniden şekilleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklamasının ardından 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zamları da netlik kazanacak. Peki En düşük polis maaşı ne kadar olacak? Komiser, başkomiser, polis maaşları ne kadar 2023? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı sonrasında polis maaşları 13.747 TL'ye yükselmişti. Başkomiserler maaşları ise 15.810 TL'ye çıkmıştı. Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu. 6 aylık enflasyon farkı açıklandığında en düşük polis maaşı belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.

POLİS, KOMİSER, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR 2023?

📍Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

📍Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

📍Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

📍Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

POLİS OLMA ŞARTLARI

Polis Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;

📌Yazılı Sınavdan geçer not almak,

📌Sözlü Sınavdan geçer not almak,

📌Fiziksel Sınavdan geçer not almak,

📌Türk vatandaşı olmak,

📌Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

📌Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak,

📌KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

📌Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak,

📌Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

📌Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek

📌Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

📌Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

📌Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

📌Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

📌Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması,

📌Ceza almamış olmak,

📌Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak