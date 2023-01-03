Haberler Haberler MEMUR MEMUR VE SSK EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI BELLİ OLDU | Başkan Erdoğan refah payını açıkladı! İşte memur ve emekli maaş zammı!

MEMUR MEMUR VE SSK EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI BELLİ OLDU | Başkan Erdoğan refah payını açıkladı! İşte memur ve emekli maaş zammı!

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarının 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16,5 oranında zam gelirken memur ve emekliye refah payı da yeniden gündeme gelirken Başkan Erdoğan Sözleşmeliye Kadro programında refah payını açıkladı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 15:40
MEMUR MEMUR VE SSK EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI BELLİ OLDU | Başkan Erdoğan refah payını açıkladı! İşte memur ve emekli maaş zammı!

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkına göre 3 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yüzde 15,4 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerine ise yüze 1,10'luk toplu sözleşme farkı eklenerek yüzde 16,5 oranında zam yapıldı. Ancak Başkan Erdoğan tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre maaşlara refah payı eklenmesi beklentisi yükselmişti. Konuyla ilgili yeni açıklama yapan Başkan Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro programında memur ve emekli maaş zammını duyurdu.

İŞTE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Memur-Sen konfederasyonunun değerli mensupları, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözleşmeliye kadro Şöleni programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizde ve yurtdışında görev yapan görev yapan tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. Görevi devraldığımızda yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den, bölgesinin üretim üssü olan bir ülke konumu haline geldik. Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz gerilemeyle güne başladık. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam ettiğini göreceğiz. Önümüzdeki seneden itibaren hedefimiz bu sorunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 25

Sözleşmeliye kadro, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini veriyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun. Bu artış oranlarını milletimize sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

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