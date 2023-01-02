EHLİYET FİYATLARI 2023 | A, A1, A2, B, B1, F, M sınıfı ehliyet harcı ne kadar? - Sürücü belgesi, ehliyet kurs ve sınav ücretleri 2023

EHLİYET FİYATLARI 2023 | Yeni yılın gelişiyle birlikte araç muayene ücretlerinin ardından ehliyet harçlarına da zam geldi. A, A1, A2, B, B1, F, M sınıfı ehliyet harçları ile sürücü kursu ücretleri güncellendi. Peki A, A1, A2, B, B1, F, M sınıfı ehliyet harcı ne kadar? İşte motorlu taşıtlarla trafiğe çıkmak isteyen kişiler için zorunlu olan ehliyetlerin yeni fiyatları...

SÜRÜCÜ BELGESİ, EHLİYET KURS VE SINAV ÜCRETLERİ 2023

Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlendi. 2023 yılı için A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak.

Geçtiğimiz yıl yazılı sınav için 130 TL, direksiyon sınavı için 160 YL harç yatırılıyordu. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 2023 Ücret Tablosu'nda A ve B1 sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 48 TL oldu. A sınıfı ehliyet harcı 370 TL'den 825,87 TL'ye çıkarıldı. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti ise 1.116 Tl'den 2.489 TL'ye yükseldi.

A, A1, A2, B, B1, F, M SINIFI EHLİYET HARCI NE KADAR?

A SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 7.048 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

Ders ücreti: 5,348 TL

A1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 5.074 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1.700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

Ders ücreti: 3,374 TL

A2 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 5.900 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1.700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL

Ders ücreti: 4,200 TL

B SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 2.900 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1.700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

Ders ücreti: 5,360 TL

B1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 7.048 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

Ders ücreti: 5,348 TL

F SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 5,886 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL

Ders ücreti: 4,186 TL

M SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Sürücü kursu: 5074 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

Ders ücreti: 3,374 TL

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