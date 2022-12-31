TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2023? | Teselli ikramiyesi nedir, nasıl alınır, kimlere verilir? Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet teselli ikramiyesi

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30 itibarıyla başladı. Büyük ikramiyenin çekiliş saat 23.15 olarak duyurulurken 200 milyon TL'nin sahibi olmayı uman ancak umutları boşa çıkan kişiler teselli ikramiyesini araştırmaya koyuldu. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar 2023? Teselli ikramiyesi nedir, nasıl alınır, kimlere verilir? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet teselli ikramiyesi hakkında tüm merak edilenler...

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL ALINIR, KİMLERE VERİLİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa teselli ikramiyesi ödenir. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2023?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.