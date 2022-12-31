MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI | 2023 büyük ikramiye çekilişi canlı takip - İşte 10 bin TL kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2023 yılbaşı çekilişinde heyecan dorukta. Büyük ikramiye çekilişine sayılı saatler kala, 12.30'da başlayan çekilişte 10 bin lira kazandıran numaralar belli oldu. 2023 yılbaşı çekilişi için bilet alarak talih kuşunun kendi başına konmasını bekleyen vatandaşlar, araştırmalarına hız verirken 10 bin TL kazandıran numaraları haberimizde derledik. İşte 2023 büyük ikramiye çekilişi canlı takibi ve detaylar...

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 10 bin TL kazanan numaralar açıklandı. Saat 15.30 itibarı ile 20 bin TL kazanan numaralar çekilmeye başlandı.

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR