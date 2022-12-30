YILBAŞI İÇİN HİNDİ TARİFİ | Fırında hindi nasıl yapılır? - Lokum gibi pişmiş hindi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

YILBAŞI İÇİN HİNDİ TARİFİ | Yeni bir yılın heyecanı tüm vatandaşları sararken yılbaşı menüsü telaşı da mutfakları sardı. Bütün dünyada gelenek haline gelen yılbaşı hindileri ise en güzel tarifler için beklemeye koyuldu. 1800'lü yıllarda varlıklı İngiliz ailelerinin vazgeçilmez yemeği olmasının ardından şükran günü sofralarında kendine yer bulan ve zamanla dini bir yemek olmaktan çıkarak tüm dünya genelinde yeni yıl kutlaması için tercih edilmeye başlanan hindi tarifi için arama motorlarında araştırmalar da hız kazandı. Peki Fırında hindi nasıl yapılır? İşte Lokum gibi pişmiş hindi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

FIRINDA HİNDİ NASIL YAPILIR?

LOKUM GİBİ PİŞMİŞ HİNDİ MALZEMELERİ

🍗1 bütün hindi (6kg)

🍗1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı

🍗4 yemek kaşığı tereyağı

🍗4 su bardağı ılık su

🍗3 yemek kaşığı tavuk bulyon

🍗2 yemek kaşığı kuru maydanoz (varsa)

🍗1 tüm kuru soğan (ve arzuya göre patates ve havuç parçaları)

🍗Tuz, karabiber

YILBAŞI HİNDİSİ YAPILIŞI

🎃Fırında hindi hazırlamak için öncelikle fırın 175 dereceye ayarlanır.

🎃Tüm hindi yıkanır, içi temizlenir (ama derisi üzerinde kalır) ve büyük bir fırın tenceresine veya derin bir tepsiye konur.

🎃Göğüs eti üzerindeki derisi hafif ayrılır, derinin altına iki göğsün üzerine ikişer kaşık tereyağı konur. Bu göğüs etinin yumuşak olmasını sağlar.

🎃Hindinin içerisine tüm soğan konur, isterseniz patates ve havuç parçaları da konur.

🎃Ayrı bir kapta ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanoz karıştırılır hindinin üzerine dökülür, tuz ve karabiber serpilir. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirilir.

🎃Folyo ile kapatılır ve yaklaşık 3-3.5 saat fırında pişirilir, sonra folya alınır, üzeri açık olarak 45-60 dakika daha pişer, üzeri iyice kızarana kadar.

🎃Fırın termometreyle hindinin göğüs eti kontrol edilir, etin iç sıcaklığı en az 80 derece olduysa hindi pişmiştir.

🎃Fırından çıkan hindi, dilimlenmeden önce 10 dakika bekletir.

🎃Hemen dilimlenirse içinin suyunu sızar ve et yerken kuru olur.

🎃Fırında Hindi yanında ister pilav, patates, makarna veya salata ile servis yapılır.

FIRINDA HİNDİ PÜF NOKTALARI

🔴Hindinin derisi üzerinde kalmalıdır.

🔴Göğüs etinin yumuşak olması için üzerindeki derinin hafif ayrılması ve derinin altındaki kısma tereyağı sürülmesi gerekmektedir.

🔴Hindiyi fırından çıkarttıktan sonra dilimlenmesi için 10 dakika bekletmeniz gerekmektedir.

🔴Hindinin pişme süresinin fırınınızın performansına göre değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurarak 6 kilogramlık bir hindi yaklaşık olarak 3-3,5 saatte pişecektir.

🔴Artan hindinin etini kemiğinden ayırıp küçük küçük doğrayıp birer pişirimlik poşetlerde derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz, sonra çorba, ekmek, kiş salata gibi yiyeceklerde kullanabilirsiniz.

