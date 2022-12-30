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SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI - SON DAKİKA Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon haberi

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile imzaladığı protokol sonucunda sağlık çalışanlarına, maaş farkına bakılmaksızın 29 bin TL promosyon verileceği duyuruldu. Herkese aynı miktarda yapılacak olan ödemeler 30 Aralık Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. İllere göre ödenen promosyonların özellikle İstanbul'da ne zaman verileceği merak ediliyor. 27 bin TL'si nakit ve 2 bin lirası ise 2 taksit halinde ödenecek promosyona ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:38
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI - SON DAKİKA Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon haberi

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile imzaladığı protokol sonucunda sağlık çalışanlarına, maaş farkına bakılmaksızın 29 bin TL promosyon verileceği duyuruldu. Herkese aynı miktarda yapılacak olan ödemeler 30 Aralık Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. İllere göre ödenen promosyonların Antalya ve Konya gibi bazı illerde yatırılmasının ardından diğer illerde ne zaman verileceğini araştıran vatandaşlar için tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

BAZI İLLERDE ÖDEMELER BAŞLADI

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışan binlerce sağlık emekçisine verilecek olan Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri, bazı illerde hesaplara yatırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varılırken 27 bin TL'si nakit olan 29 bin liralık promosyon, personelin maaş miktarına bakılmaksızın yapılacak. Sağlık çalışanlarına promosyon ödemeleri Antalya ve Konya gibi bazı illerde başlarken diğer illerin Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri netleşmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı veya Bakan Koca tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Promosyon ödemelerinin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, açıklamasında "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerini kullandı.Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, kanser tarama hizmetleri, bulaşıcı hastalık sürveyansı, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi;

112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak.

Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.

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