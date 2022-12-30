JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI | Subay, astsubay, uzman yardımcısı, sözleşmeli personel başvuru şartları - JGK SGK BAŞVURU EKRANI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla 2 bin 218 personele istihdam sağlayacağını duyurdu. Subay, astsubay, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı ve memur kategorilerinde yapılacak alımlara vatandaşlardan büyük ilgi gösterilirken Subay, astsubay, uzman yardımcısı, sözleşmeli personel, memur başvuru tarihleri ve şartları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacak. 1680 sözleşmeli astsubay alımı için başvuru kılavuzu ve şartlar açıklanırken Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik ise 468 askeri personel alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığının karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel ile 29 memur alımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözlü sınav ile de 25 çalışma uzman yardımcısı alınacak.

Danıştay Başkanlığı ise sözlü sınav ile 1 grafiker, 3 teknisyen ve 1 hizmetli alacak.

SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN YARDIMCISI, SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,

c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Hamile olmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan "2023 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2023 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

JGK VE SGK ASTSUBAY ALIMI

JGK SGK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacak. 1680 sözleşmeli astsubay alım ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

JGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE MEMUR ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığının karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel ile 29 memur alımı yapılacak.

Başvurular 15 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden yapılabilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere "www.jandarma.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

JGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE MEMUR ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözlü sınav ile 25 çalışma uzman yardımcısı alacak.

Başvurular 9 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Adayların 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS'nin belirtilen puan türlerinden en az 70 alması gerekiyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Danıştay Başkanlığı ise sözlü sınav ile 1 grafiker, 3 teknisyen ve 1 hizmetli alacak. Başvurular 2-11 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYIN