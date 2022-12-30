DOĞALGAZ İNDİRİMİ | İstanbul'da doğalgaza ne kadar indirim geldi? Doğalgaz indirimi ne zaman?

Doğalgaz indirimi son dakika - EPDK tarafından alınan karara göre, İGDAŞ sistem kullanım bedellerinde indirime gidilecek ve bu bedel faturalara yansıyacak. Vatandaşlar indirim haberinin ardından detayları araştırıyor. Peki, İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? İndirim doğalgaz faturasına nasıl yansıyacak?

İSTANBUL'DA DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

EPDK'nın açıkladığı indirim haberinin ardından vatandaşlar İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman yapılacak? sorgusunu yapıyor. Doğalgaz indirimi, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

İNDİRİM DOĞALGAZ FATURASINA NASIL YANSIYACAK?

Bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına 1.000 TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL olacak. Bin liralık faturada vatandaşlar 121 lira daha az bedel ödeyecek.