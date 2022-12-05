5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI | Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte 5 aylık verilerle 2023 memur maaş zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre, Kasım enflasyonu yüzde 2,88 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 84,39 olarak belirlendi. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon verilerinin ortalaması ile belirlenirken son 5 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla arama motorlarında 5 aylık memur enflasyon farkı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88; yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK VERİLERLE 2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplamalara göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04; enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük memur maaşının 9 bin 109 TL'den 10 bin 479 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 6 bin 77 TL'den 6 bin 991 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor.