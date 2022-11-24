Haberler Haberler ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Elazığ isim listesi

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Elazığ isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 23 Kasım Çarşamba günü Elazığ'da çekiliyor. Peki Elazığ TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Elazığ TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 00:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:22
ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Elazığ isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 23 Kasım Çarşamba günü Elazığ kurası yapıldı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Elazığ isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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ELAZIĞ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Elazığ'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Merkez ilçede konut inşa edilecek.

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