KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden GSB Burs ve Kredi başvurularının başladığını duyurdu. Günlerdir merakla beklenen ve geçtiğimiz sene 5 Kasım tariihinde başlayan burs ve kredi başvurularının başladığını duyan üniversiteliler arama motorlarında KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
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KYK BURS BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?
Bakan Kasapoğlu, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için http://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."
E-DEVLET KYK BURSU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK BURSU BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
11 adım süren KYK burs başvurusu e-Devlet ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak.
- Birinci adımda bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
- İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
- Üçüncü adımda öğrenim bilgileri,
- Dördüncü adımda bilgilendirme mesajı,
- Beşinci adımda adres bilgileri,
- Altıncı adımda, özel durum bilgileri,
- Yedinci adımda aile bilgileri,
- Sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri,
- Dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri,
- Inuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi,
- Son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler