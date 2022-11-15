Haberler Haberler KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman?

Milyonlarca öğrecinin heyecanla beklediği haber geldi. 2022-2023 öğrenim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs başvurularının başladığını duyurdu. Bunun üzerine arama motorlarında KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman? konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 12:10
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden GSB Burs ve Kredi başvurularının başladığını duyurdu. Günlerdir merakla beklenen ve geçtiğimiz sene 5 Kasım tariihinde başlayan burs ve kredi başvurularının başladığını duyan üniversiteliler arama motorlarında KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs başvurusu son tarih ne zaman? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

İŞTE KRİZİN PERDE ARKASI! 👀

KYK BURS BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için http://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."

E-DEVLET KYK BURSU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

11 adım süren KYK burs başvurusu e-Devlet ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak.

  1. Birinci adımda bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
  2. İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
  3. Üçüncü adımda öğrenim bilgileri,
  4. Dördüncü adımda bilgilendirme mesajı,
  5. Beşinci adımda adres bilgileri,
  6. Altıncı adımda, özel durum bilgileri,
  7. Yedinci adımda aile bilgileri,
  8. Sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri,
  9. Dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri,
  10. Inuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi,
  11. Son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

DİĞER
Aslıhan Güner de meğer estetik harikasıymış! Aslıhan Güner’i doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı... Sosyal medya yıkıldı!
Cem Yılmaz ile sevgilisi Seda Akman'dan aşkın ilk karesi! Kaçamak aşıklar gecelerde takvim.com.tr objektiflerine işte böyle yakalandılar
Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...
F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (15 Kasım)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri belli oluyor Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri belli oluyor 11:44
Plan belli oldu! Zajc gidiyor o geliyor Plan belli oldu! Zajc gidiyor o geliyor 11:36
F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması! F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması! 11:07
Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti... Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti... 11:04
Filede derbi zamanı Filede derbi zamanı 10:58
Türkiye - Ürdün maçı saat kaçta? Türkiye - Ürdün maçı saat kaçta? 10:34
Daha Eski
Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! "Bundan iyisi..." Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! "Bundan iyisi..." 10:23
Venezuela - Panama maçı saat kaçta? Venezuela - Panama maçı saat kaçta? 10:22
Sakarya'da puanlar paylaşıldı Sakarya'da puanlar paylaşıldı 10:09
Olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..." Olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..." 10:00
Göztepe geriden gelip kazandı Göztepe geriden gelip kazandı 09:21
Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında... Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında... 09:05