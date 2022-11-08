YDS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! | 2022 YDS/2 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/2 sonuç ekranı

YDS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin 2.'si olan Sonbahar Sınavı'nda sonuçlar belli oldu. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının aday erişimine açıldığı bildirildi. İşte 2022 YDS/2 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/2 sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

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YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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YDS/2 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/2 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unun da erişime açıldığını duyurdu.

YDS/2 SORU VE CEVAP KAĞIDI İÇİN TIKLAYIN