Haberler Haberler YDS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! | 2022 YDS/2 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/2 sonuç ekranı

YDS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! | 2022 YDS/2 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/2 sonuç ekranı

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS'nin 2. oturumu sonuçlarını adayların erişimine açtı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavdan aldıkları puanı öğrenmek isteyen adaylar için 2022 YDS/2 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/2 sonuç ekranı konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 10:24 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 10:24
YDS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! | 2022 YDS/2 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/2 sonuç ekranı

YDS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin 2.'si olan Sonbahar Sınavı'nda sonuçlar belli oldu. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının aday erişimine açıldığı bildirildi. İşte 2022 YDS/2 sonuç sorgulama - ÖSYM YDS/2 sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

ÖSYM YDS/2 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2022 YDS/2 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/2 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unun da erişime açıldığını duyurdu.

YDS/2 SORU VE CEVAP KAĞIDI İÇİN TIKLAYIN

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