KANLI AY TUTULMASI | NE ZAMAN VE HANGİ BURÇLAR NASIL ETKİLENECEK?

Dolunaylar sonlandırma, bitiş, bırakma, tamamlanma enerjilerini taşır. Boğa ise sabit bir burçtur ve toprak elementini simgeler. Ay ve Uranüs Boğa burcunda kavuşumda olacak. Uranüs ani olayları ifade eder. Bu sebeple; beklenmeyen durumlar, beklenmeyen bitişler söz konusu olabilir. Ay-Venüs karşıtlığı ise ilişkilerde çok da olumlu olmayan etkilere sebep olabilir.



BU DÖNEMDE ALINAN KARARLAR GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİREBİLİR

Bu dönemde ilişkilerde gerginlikler ve sonlanmalar gündeme gelebilir. İlişkilerde fevri kararlar vermemeye çalışın. Aynı zamanda vadesi dolmuş ilişkilere veda ederek yeni ve sağlıklı ilişkilere başlamanız mümkündür. Artık size hizmet etmeyen bir işte çalışıyorsanız, iş alanında da bitişler söz konusu olabilir. Sizi ileriye taşımayan her türlü alışkanlık ve durumdan özgürleşmenin dönemi.

KANLI AY TUTULMASINDAN EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Bu tutulmadan en çok Boğa, Aslan, Akrep ve Kova gibi sabit burçlar etkilenecek. Ayrıca haritanızda Boğa burcu hangi evinizi kesiyorsa o konularda etki almanız mümkün.