TOKİ İLK EVİM ARSA ŞARTLARI | İlk evim arsa satışı hangi illerde? – TOKİ 1 milyon arsa başvuru şartları ve fiyatları…

TOKİ İLK EVİM ARSA ŞARTLARI | TOKİ öncülüğünde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ev başvurularının ardından arsa başvuruları da 10 Ekim 2022 tarihi itibarıyla başlıyor. İlk evim projesi arsa satışlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar için TOKİ ilk evim arsa şartları ne? | İlk evim hangi illerde? – TOKİ 1 milyon arsa başvuru şartları ve fiyatları nedir? Sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte TOKİ ilk evim hakkında bilinmesi gerekenler…

İLK EVİM ARSA HANGİ İLLERDE?

TOKİ ilk arsa ve ilk iş yeri için başvurular başladı. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. 28 farklı il için alınacak başvurularda ise belirlenen iller şöyle:

Ankara: 1000

İzmir: 700

Bursa: 500

Konya: 500

Adana: 500

Malatya: 500

Gaziantep: 500

Şanlıurfa: 500

Diyarbakır: 450

Kocaeli: 450

Eskişehir: 350

Kayseri: 350

Manisa: 350

Mersin:300

Denizli: 300

Balıkesir: 300

Van:250

Erzurum: 250

Trabzon: 250

Tekirdağ: 250

Afyonkarahisar: 200

Aksaray:200

Isparta: 200

Çorum: 200

Ordu: 200

Sivas: 200

Şırnak: 150

Kastamonu: 100

TOKİ 1 MİLYON ARSA BAŞVURU TARİHLERİ

'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. TOKİ 1 MİLYON ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek.

Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Aylık Gelir Durumu 16 binin altında olması.

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları başlıyor! İşte merak edilenler - 19

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

TOKİ 1 MİLYON ARSA BAŞVURU FİYATI VE ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması yatırılacak. (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

TOKİ İLK ARSA TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor. Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır. 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.