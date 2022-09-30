Haberler Haberler TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İŞTE TOKİ BAŞVURU EKRANI

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İŞTE TOKİ BAŞVURU EKRANI

TOKİ'nin dev sosyal konut projesi için heyecan dorukta... Milyonlar, ev sahibi olma şansını yakalayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte detaylar da belli oldu. En çok araştırılan konulardan biri de TOKİ başvurularının nasıl yapılacağı oldu. 14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları nereden yapılacak? İşte tüm merak edilenler....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:04
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İŞTE TOKİ BAŞVURU EKRANI

TOKİ BAŞVURU EKRANI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlar TOKİ sosyal konut başvuruları için araştırmaya başladı. 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağı açıklandı. Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuruları nereden yapılır? Başvuru şartları ne? İşte detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan TOKİ başvuruları, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinden yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşebilecek.

👉 TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI - TIKLA

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,
• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 16.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 18.000 TL olarak uygulanmaktadır.)
• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

• Kimlik Fotokopisi,
• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
• Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

TOKİ BAŞVURULARI KİMLERE KAÇ KONTENJAN VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut
TOKİ 3+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı! Devamını Oku BUNU DA OKU
TOKİ ENGELLİLERE 12 BİN 500 SOSYAL KONUT YAPACAK Devamını Oku BUNU DA OKU
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste Devamını Oku BUNU DA OKU
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU
ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU
ADIYAMAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Adıyaman TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU
KONYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? Devamını Oku BUNU DA OKU
ÇORUM HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? Devamını Oku BUNU DA OKU
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Balıkesir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mergim Berisha Almanya’yı salladı! Fenerbahçelileri üzecek haber geldi… İşte kasaya girecek bonservis bedeli
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı: "Sütanne olacağın da varmış bu hayatta"
Cimbom'da Seferovic krizi! Takımdaki geleceği...
Kuntz gerçeği! Yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hızlı Ayaklar'a seyirciden tam not!
KPSS ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Fransa maçı saat kaçta? Türkiye - Fransa maçı saat kaçta? 11:37
Cimbom'da Seferovic krizi! Takımdaki geleceği... Cimbom'da Seferovic krizi! Takımdaki geleceği... 11:31
Bacağını kaybetti! Voleybolla hayata tutundu Bacağını kaybetti! Voleybolla hayata tutundu 11:30
Fırtına Kayseri deplasmanında! Fırtına Kayseri deplasmanında! 11:04
Muş'ta eğlenceli kutlama! Muş'ta eğlenceli kutlama! 11:04
Süper Lig’de hasret sona eriyor! İşte program... Süper Lig’de hasret sona eriyor! İşte program... 10:56
Daha Eski
Hull City - Luton Town maçı saat kaçta? Hull City - Luton Town maçı saat kaçta? 10:54
Kuntz gerçeği! Yerine gelecek isim... Kuntz gerçeği! Yerine gelecek isim... 10:51
Transferi 15 dakikada yattı! G.Saray... Transferi 15 dakikada yattı! G.Saray... 10:29
Altay Bayındır düşündürüyor! Beklenti... Altay Bayındır düşündürüyor! Beklenti... 10:29
MotoGP heyecanı Tayland'da sürecek! MotoGP heyecanı Tayland'da sürecek! 10:00
F1'de sıradaki yarış Singapur GP'si! F1'de sıradaki yarış Singapur GP'si! 09:55