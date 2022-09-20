YKS 2023 NE ZAMAN? | 2023 YKS üniversiteye giriş sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi olan YKS'nin 2023 yılında hangi ay ve gün yapılacağı, üniversite adayları ve veliler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin hayali olan üniversitelere giriş yolu olan YKS'nin hangi tarihte yapılacağı ve başvuru şartlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

YKS 2023 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2022 yılında YKS 18-19 Haziran'da yapıldı. Bu bilgiler ışığında 2023 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Konuya dair ÖSYM'den resmi açıklama geldiğinde gerekli bilgilerle haberimiz güncellenecektir.

2023 YKS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2022-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

2022-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

_2021-2022 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

_Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

_Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

_Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar