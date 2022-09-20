Haberler Haberler LENFOMA NEDİR? | Lenf kanseri neden olur, belirtileri nelerdir? | Lenfoma hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?

LENFOMA NEDİR? | Lenf kanseri neden olur, belirtileri nelerdir? | Lenfoma hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?

Vücudun savunma hücrelerine yerleşerek bağışıklığı düşüren lenfoma ya da diğer adıyla lenf kanseri, ülkemizde sıklıkla görülen hastalık türlerinden biri haline geldi. Vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri olan lenf bezlerini esir eden hastalık hakkında arama motorlarında lenfoma nedir? Lenf kanseri hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? | Lenfoma hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:00
LENFOMA NEDİR? | Lenf kanseri neden olur, belirtileri nelerdir? | Lenfoma hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?

İnsan vücudunan en önemli savunma mekanizmalarından olan lenf bezleri, lenf kanserinin en sık görüldüğü yerdir. Lenfoma olarak da bilinen kanser türü, vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanırken arama motorlarında sıkça araştırılan lenfoma nedir? Lenf kanseri hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? | Lenfoma hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

LENFOMA NEDİR?

Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmeyi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyür. Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına döner. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozulur ve çoğalır; böylece daha anormal hücreler oluşturur.

Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir. Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.

Yani lenf sistemini oluşturan lenf hücreleri (lenfositler) kontrolsüz çoğalma eğilimine girmesi ile lenf kanseri gelişimine neden olabilir.

LENF KANSERİ NEDEN OLUR?

Nedenleri henüz tam olarak tespit edilememekle beraber, Hodgkin lenfoma erkeklerde kadınlara kıyasla daha çok görülmektedir. Özellikle genç erişkinlik olarak tabir edilen 15-34 yaş aralığı ile 55 yaş ve üstünde daha sık görülür.

Tanımlanmış bir takım risk faktörleri şunlardır:

  • Aile öyküsü
  • Epstein-Barr virüsü (EBV) enfeksiyonu
  • HIV enfeksiyonu

Non-Hodgkin Lenfomalar ise yaş ilerledikçe daha sık görülen hastalıklardır.

Non-Hodgkin Lenfomalar için tanımlanmış kimi risk faktörleri aşağıdakilerdir:

  • EBV enfeksiyonu
  • HIV enfeksiyonu
  • HTLV (insan T hücreli lösemi virüsü) enfeksiyonu
  • Helicobacter Pylori enfeksiyonu (özellikle mide lenfomalarında)
  • HHV-8 (insan herpes virüs tip 8) enfeksiyonu
  • Hepatit C virüsü enfeksiyonu
  • Bir takım kimyasallar (özellikle zirai ilaçlar ve ısıtma-soğutma endüstrisinde kullanılan kimyasallar)
  • Bazı kanserlerin tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları
  • Kleinefelter, Chediak-Higashi sendromları gibi kimi genetik hastalıklar
  • Sjögren sendromu, çölyak hastalığı, sistemik lupus gibi bazı romatolojik hastalıklar

LENFOMA BELİRTİLERİ NEDİR?

Lenfomaların pekçok farklı türünde farklı belirtiler ortaya çıkabilmekle beraber bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Ağrısız, büyüyen ve çoğalan lenf bezleri
  • Sebebi bilinmeyen ateş,
  • Açıklanamayan kilo kaybı,
  • Rahatsız edici gece terlemesi,
  • Sürekli yorgunluk,
  • Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,
  • Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,
  • Kaşıntı

Bir kişide yukarıdaki belirtilerin olması, o kişide mutlaka lenfoma var anlamına gelmemektedir. Mikrobik hastalıklar ve diğer sağlık problemleri de bu bulgulara neden olabilir. Ancak belirtiler 2 hafta içinde düzelmez ise doktora başvurularak nedeninin araştırılmasında yarar var.

LENFOMA HASTALIĞI ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Lenf kanseri oldukça tehlikeli ve ciddi bir hastalıktır. Tedavi süreci kişinin durumuna ve yapılan tedaviye göre değişmektedir. İhmale gelmeyecek bir hastalık olup mutlaka kontroller ve tedavi süreci tamamlanmalıdır. Duruma göre öldürücüdür; duruma göre ise tedavi başarı ile sonuçlanır.

LENFOMA TEDAVİSİ VAR MI?

Lenfomada tedavi kararını etkileyen faktörler arasında; lenfomanın tipi, hastalığın evresi, büyüme ve yayılma hızı, hastanın yaşı, hastanın diğer sağlık problemleri sayılabiliyor.

Yavaş ilerleyen ve belirtisi olmayan kimi çeşit lenfomlarda hasta, hastalığın ilerlemesi, belirtilerin ortaya çıkması ve tedavi gerekliliğinin doğması açısından düzenli aralıklarla kontrol ediliyor. Belirtileri olan yavaş seyirli lenfomalarda; kemoterapi, biyolojik tedaviler (monoklonal antikorlar) ve radyoterapi kullanılabiliyor.

Hızlı seyirli lenfoma tedavisinde genellikle kemoterapi ve biyolojik (monoklonal antikorlar) tedaviler tercih ediliyor. Gerektiği durumda radyoterapi tedaviye eklenebiliyor.

Hastalık tedaviye dirençli olduğunda ya da tedaviden sonra hastalık tekrarının (nüks) geliştiği durumlarda kullanılan tedavi şekilleri ise; kemoterapi, biyolojik tedaviler, radyoterapi, yüksek doz tedavi ve kök hücre veya kemik iliği nakilleri ve Car T Cell tedavisidir. Car-T Cell tedavisi bugün için B hücreli Lenfoma için onaylı bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi türü hücresel bağışıklık sistemimizin ana elemanı olan T hücrelerinin genetiğini değiştirerek kanseri tanımayan bağışıklık sistemi hücrelerimizi kanseri tanıyan ve onlara savaşan hücrelere dönüştürülmesini esas almaktadır.

Lenfoma tedavisi tamamlandıktan sonra, hastalar nüks olasılığı açısından, ilk 2 yıl daha sık olmak kaydı ile 5 yıla kadar yakın takipte tutuluyorlar.

Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşarak düzenli egzersiz ve sağlıklı besinler tüketmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri, lenfomalardan korunma noktasında tavsiye ediliyor.

DİĞER
4 aylık hamile Fahriye Evcen ev hali ile mest etti! Dünya tatlısı köpeği Fahriye Evcen'in belirginleşen karnına yattı!
İstanbul Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'nde büyük saygısızlık! Cami hoparlöründen Isabelle şarkısını söylediler
Gözünü derbiye dikti! "Herkes görecek"
Transfer gerçeğini açıkladı! "F.Bahçe'den önce..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatları 2022
20 Eylül 2022 Döviz Kuru - Dolar ne kadar oldu?
KOMEK kayıtları başladı mı?
Ek yerleştirme elektronik kayıt tarihleri ne zaman başlayacak, bitecek?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Javier Zanetti'den Icardi sözleri! Javier Zanetti'den Icardi sözleri! 14:19
Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması! 14:06
Gözünü derbiye dikti! "Herkes görecek" Gözünü derbiye dikti! "Herkes görecek" 14:04
İşte Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın MVP adayları! İşte Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın MVP adayları! 13:34
Transfer gerçeğini açıkladı! "F.Bahçe'den önce..." Transfer gerçeğini açıkladı! "F.Bahçe'den önce..." 13:07
Avcı ondan vazgeçmiyor! Dev istatistik... Avcı ondan vazgeçmiyor! Dev istatistik... 12:34
Daha Eski
Eski G.Saraylı Riera yenilmiyor! Dev başarı... Eski G.Saraylı Riera yenilmiyor! Dev başarı... 12:29
ZTK 2. Tur maç programı açıklandı! ZTK 2. Tur maç programı açıklandı! 12:19
A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları 12:03
Ismael'den sürpriz tercih! F.Bahçe maçında... Ismael'den sürpriz tercih! F.Bahçe maçında... 11:57
UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev 11:18
İrfan Can'dan Uluslar Ligi açıklaması: "Hedefimiz..." İrfan Can'dan Uluslar Ligi açıklaması: "Hedefimiz..." 11:14