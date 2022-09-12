Haberler Haberler KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM- KPSS yeni takvimi belli oldu!

KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM- KPSS yeni takvimi belli oldu!

KPSS lisans oturumunun iptal edilmesinin ardından ÖSYM yeni takvimi yayımladı ve KPSS tarihleri belli oldu. Sınava girecek milyonlarca aday, KPSS lisans ve alan bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağını, KPSS ön lisans oturumunun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 ÖSYM KPSS takvimine dair merak edilenler ve KPSS son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:07 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:07
KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM- KPSS yeni takvimi belli oldu!

KPSS oturumlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı, sınava girmeye hazırlanan milyonlarca aday, açıklanan yeni takvimi sorgulamaya koyuldu. İşte KPSS 2022 oturumlarının yeni tarihleri...

KPSS YENİ OTURUM TARİHLERİ | ÖSYM 2022

  • 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
  • 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
  • 2022-KPSS ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
  • 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
  • 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
  • 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; 3 Ağustos 2022'de başlayan KPSS Ön lisans başvuruları, 15 Ağustos tarihinde son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'de son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihinde son bulacak.

KPSS BAŞVURUSU İÇİN TEKRAR ÜCRET ALINACAK MI?

Yeni KPSS takviminin belli olmasının ardından, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği açıklandı.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK MI, NASIL YAPILIR?

Yapılan duyuruda, adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

DİĞER
Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven, Nihal Yalçın'a aşkını haykırdı! "Çok seviyorum"
Galatasaray transfere 29 milyon Euro bonservis harcadı potada kriz çıktı: Yönetim harekete geçiyor
Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı!
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GRİP NASIL GEÇER? | Evde gribe ve nezleye iyi gelecek doğal yöntemler nedir?
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SINAVSIZ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? | İşsizlik maaşı ayın kaçında yatırılıyor?
UNO NASIL OYNANIR? UNO OYUN KURALLARI NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 14:26
Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! 14:16
Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 13:21
Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga 13:13
Dursun Özbek transferlerin maliyetlerini açıkladı | CANLI Dursun Özbek transferlerin maliyetlerini açıkladı | CANLI 13:05
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı detayları! Adana Demirspor - Trabzonspor maçı detayları! 12:50
Daha Eski
Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 12:41
EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor 12:24
Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? 12:03
Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da! Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da! 11:58
Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! 11:38
Josef için harekete geçildi! CİMER'e... Josef için harekete geçildi! CİMER'e... 11:37