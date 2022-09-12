Haberler Haberler GRİP NASIL GEÇER? | Grip nasıl geçer? Grip olmamak için yapılması gerekenler neler? Gribe ne iyi gelir?

GRİP NASIL GEÇER? | Grip nasıl geçer? Grip olmamak için yapılması gerekenler neler? Gribe ne iyi gelir?

Özellikle kış aylarında en çok rastlanan hastalıklar arasında grip yer almaktadır. Burun akıntısını, öksürük, ateş gibi yan etkisi bulunan grip hastalığının etkilerini en aza indirmek ve durdurmak için birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaktadır. Grip nasıl geçer? Grip olmamak için yapılması gerekenler neler? Gribe ne iyi gelir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:33 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:48
GRİP NASIL GEÇER? | Grip nasıl geçer? Grip olmamak için yapılması gerekenler neler? Gribe ne iyi gelir?

GRİP NASIL GEÇER? - Genellikle kış aylarında ortaya çıkan ve bulaşıcı olan grip, önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Dikkat edilmediği takdirde ciğerlere zarar verebilir. Gribi önlemek veya etkisini azaltmak için yapılması gerekenleri sizler için derledi. İşte grip ile ilgili bilinmesi gerekenler...

GRİP NASIL GEÇER? GRİBE NE İYİ GELİR?

İlk olarak grip hastaları, virüsün buluşmasının önlenmesi için evlerinde izole edilmelidir. Hem tablet hem de inhalasyon şeklinde kullanıma sunulmuş formları olan antiviral ilaçlar, gribin hem daha hafif hem de kısa sürede geçmesine yardımcı olur. Doktor taradından önerilen ilaç düzenli olarak kullanılmalıdır. Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

GRİBİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

38-39 derece ateş, baş ağrısı, genel vücut ağrısı, 2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, sıklıkla öksürük gribin belirtileri arasında yer almaktadır.

Burun akıntısı nasıl geçer? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika haberleri: İspanya, Vedat Muriqi'i konuşuyor! Real Madrid maçında tarih yazdı...
Galatasaray transfere 29 milyon Euro bonservis harcadı potada kriz çıktı: Yönetim harekete geçiyor
Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı!
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GRİP NASIL GEÇER? | Evde gribe ve nezleye iyi gelecek doğal yöntemler nedir?
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SINAVSIZ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? | İşsizlik maaşı ayın kaçında yatırılıyor?
UNO NASIL OYNANIR? UNO OYUN KURALLARI NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Demirspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 14:26
Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! 14:16
Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 13:21
Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga Almeria - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga 13:13
Dursun Özbek transferlerin maliyetlerini açıkladı | CANLI Dursun Özbek transferlerin maliyetlerini açıkladı | CANLI 13:05
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı detayları! Adana Demirspor - Trabzonspor maçı detayları! 12:50
Daha Eski
Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Altınordu - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 12:41
EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor EuroBasket 2022'de çeyrek final heyecanı başlıyor 12:24
Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? 12:03
Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da! Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da! 11:58
Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! Çarpıcı Boey yorumu: Rezerv takımın menüsüne baksınlar! 11:38
Josef için harekete geçildi! CİMER'e... Josef için harekete geçildi! CİMER'e... 11:37